Los vecinos de Almansa desalojados por un incendio ya han vuelto a sus casas: tres personas, afectadas por humo

Los vecinos del edificio de viviendas situado en la calle Duque de la Victoria de Almansa (Albacete), que habían sido desalojados este martes por la mañana como medida de precaución tras declararse un incendio en una secadora de uno de los pisos, ya han podido regresar a sus casas.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo y han sido atendidas en el lugar de los hechos, aunque no han precisado traslado a un centro sanitario.

Según han informado fuentes del 112 a EFE, el aviso se ha recibido a las 9:12 horas de este miércoles desde la calle Duque de la Victoria, donde se ha originado el fuego en una secadora. Ante esta situación, la Policía Local ha procedido al desalojo preventivo del inmueble para garantizar la seguridad de los vecinos.

Los bomberos de Almansa ya han dado por extinguido el incendio, por lo que los residentes han podido regresar a sus viviendas.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como una UVI movilizada de forma preventiva.