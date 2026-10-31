El número de ingresados por el accidente de tren de Urda se reduce a 34, 15 de ellos en UCI

Cinco de los heridos en el accidente ferroviario del pasado miércoles entre Urda y Los Yébenes (Toledo) han recibido el alta en las últimas horas, por lo que el número de ingresados en los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha se reduce a 34.

Así se desprende de la última actualización efectuada por el Gobierno de Castilla-La Mancha que mantiene la cifra de fallecidos en 69.

De los heridos que continúan internados, 15 están en UCI y 19 en cama convencional. Por hospitales: Toledo registra 18 pacientes, ocho en UCI y 10 en cama convencional; Mancha Centro (Alcázar de San Juan) tiene nueve pacientes, tres en UCI y seis en cama; Ciudad Real cuenta con seis personas, tres en UCI y tres en cama; y Albacete una persona en UCI.

Esta información ha trascendido después de la reunión de Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de este sábado, la primera después de que este viernes descendiera el nivel de alerta del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a Fase de Emergencia – Situación Operativa 1- por la conclusión de las labores de rastreo y recuperación de rescate, salvamento y búsqueda de víctimas que también implicó el desmantelamiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del lugar del accidente y la retirada de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Atención a las familias

Mientras, en la ciudad de Toledo se mantiene el Centro de Atención a Familiares, concretamente en la Casa Sacerdotal, para poner a su disposición todos los recursos que necesiten, tanto de traslados, como de avituallamiento o asistencia psicológica.

En cuanto a los recursos de atención psicológica, la Junta detalla que dan cobertura en este centro 27 profesionales de las operadoras Renfe e Iryo, Instituto de Medicina Legal, Cruz Roja, Colegio de Trabajadores Sociales y de Cáritas.

Del mismo modo, se ha informado que, desde anoche, se ha instalado un equipo fijo del Sescam formado por un médico y una enfermera en este mismo Centro de Atención a Familiares.

Mientras tanto, se siguen desarrollando las labores de investigación y recuperación en la zona cero del accidente con unidades de la Guardia Civil para facilitar los trabajos de policía judicial, recogida y retirada de enseres, así como del material siniestrado.

Dispositivo en el terreno

En este sentido, el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, ha explicado en Europa Press que hoy se prevé poder levantar varios de los vagones afectados.

Garrido ha señalado que desde el aire, los drones continúan "para no tener ninguna intrusión y que se pueda trabajar con seguridad", y aunque Urda ha amanecido con niebla cerrada "los compañeros que se encuentran en la zona nos dicen que se está trabajando con normalidad".

Respecto a la retirada de enseres, el portavoz de la Guardia Civil ha comentado que el procedimiento con las maletas consiste en identificarlas "de diferentes maneras" -algunas vienen identificadas ya con el nombre de la persona- y que lo que la Guardia Civil las guarda "en un lugar seguro, en el que nadie pueda tener acceso" para posteriormente entregárselo a las empresas -Iryo y Renfe-.

En cuanto a la retirada de chatarra, ha señalado que "todo el amasijo de hierros" que ya está asegurado "se ha podido retirar con seguridad" y lo están transportando diferentes camiones, aunque sólo está saliendo de la zona afectada "lo que por parte de los jueces" se indica qué puede salir.

De igual manera ha confirmado que dos unidades caninas continúan trabajando sobre el terreno de forma coordinada con las grúas, para que una vez que se mueva el amasijo de hierro, el perro y su guía "entren con seguridad y puedan hallar algún tipo de resto biológico que nos ayude a identificar a las personas desaparecidas".

Ese proceso, ha confesado Garrido, es "cada vez más difícil" pero "nosotros vamos a permanecer trabajando, como hemos estado diciendo estos días, palmo a palmo", ha concluido, no descartando que puedan seguir apareciendo más restos.

Identificaciones

Por otra parte, en el Instituto de Medicina Legal ya han concluido las autopsias de los 68 cadáveres que han llegado -una más ha sido efectuada en Ciudad Real- y se han completado 36 identificaciones. En este operativo continúa prestando apoyo logístico la UME a solicitud de la Subdirección General de Cooperación y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia.