Confirman la muerte de Eleuterio del Olmo, el vecino de El Casar (Guadalajara), en el accidente de Urda

La familia de Eleuterio del Olmo, el vecino de El Casar (Guadalajara) que estaba desaparecido tras el accidente de tren registrado entre Urda y Los Yébenes el pasado miércoles, ha confirmado su fallecimiento.

Han sido los familiares a través de las redes sociales, medio por el que habían pedido socorro y soporte en los últimos días, quienes han informado que a última hora de este miércoles las autoridades les habían comunicado la identificación del cadáver de su familiar.

De 50 años y con dos hijos, Lute, como le conocían sus allegados, viajaba en el asiento 17C del vagón 7 del AVE que embistió al tren Iryo que se encontraba parado en las vías.

"La familia de Eleuterio quiere agradecer de corazón a todos los que os volcasteis en su búsqueda, compartisteis y mostrasteis vuestro apoyo en estos momentos tan duros. Nunca olvidarán tanta solidaridad. Gracias por estar. DEP Lute", ha compartido en un mensaje a través de la red social X.

Estas labores de identificación de las 69 víctimas mortales contabilizadas se están llevando a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde más de 60 profesionales entre médicos forenses y agentes especializados trabajan a destajo para completar esta labor con el apoyo logístico de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

🖤 La familia de Eleuterio quiere agradecer de corazón a todos los que os volcasteis en su búsqueda, compartisteis y mostrasteis vuestro apoyo en estos momentos tan duros. Nunca olvidarán tanta solidaridad. Gracias por estar. D.E.P. Lute. 🥲🪽🖤 https://t.co/dd80EADfZz — Anvida78 🎩 @farcaster 💜$Degen (@anvida32) October 31, 2026

Según el último recuento ofrecido por el Centro Integrado de Datos (CID), a última hora de este viernes se habían completado todas las autopsias y se habían completado y comunicado un total de 36 identificaciones mediante huella dactilar o con cotejo de ADN.