Familiares de las víctimas a las puertas de la Casa Sacerdotal de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Los forenses ya han identificado a 36 de las 69 víctimas mortales de Urda: se han completado todas las autopsias

El Centro Integrado de Datos (CID) ha informado que ya se han realizado todas las autopsias a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Además, se han identificado un total de 36 víctimas, mientras que ya se han notificado 27 a las familias -18 hombres y nueve mujeres-.

"La notificación a los familiares de las nueve personas fallecidas restantes identificadas se hará con la mayor celeridad posible", han expresado desde el CID. Según han detallado, el procedimiento que se sigue una vez se identifica a la persona fallecida pasa, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia. Después, se incorpora a la estadística oficial.

El CID también ha detallado que siguen activas 67 denuncias por desaparición, de las que 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela. En total, se había registrado 72 denuncias, pero cinco personas han sido localizadas con vida.

En la mañana de este viernes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha descartado que la cifra de fallecidos acabe "sobrepasando los 70".

El líder autonómico ha valorado la "compleja labor" de identificación que están llevando a cabo los servicios forenses y ha precisado que los 69 fallecidos se refieren a "cuerpos que aparecieron completos" en los vagones.

Sin embargo, ha lamentado que se han recogido "31 bolsas con restos parciales", un hecho que complica exponencialmente las labores de identificación.

En cuanto al número de ingresos, la Junta ha confirmado a última hora de este viernes que continúan ingresadas 39 personas en diferentes hospitales de la región, 17 de ellas en estado crítico en la UCI.

Equipo forense

El equipo que trabaja en la investigación e identificación de víctimas lo conforman más de 60 profesionales, con 12 médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real y dos de Cáceres, así como dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Asimismo, intervienen tres técnicos de autopsia de Toledo, dos de Albacete, uno de Guadalajara y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, que se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

Y un total de 27 agentes del Servicio de Criminalística y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que están llevando a cabo identificaciones por huella dactilar y por análisis de ADN de los familiares que están denunciando las desapariciones.

A todos ellos se suman tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

Retirada de la UME

En la mañana de este viernes también se ha reducido el nivel de activación del Platecam hasta nivel 1, lo que ha posibilitado la retirada de la Unidad Militar de Emergencia (UME) una vez que han terminado sus labores en los vagones.

No obstante, algunos de sus efectivos continúan apoyando el dispositivo de identificación, prestando ayuda logística a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal.

"Proporcionan las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense", han detallado desde el CID.

Una vez retirada la UME de la zona cero del accidente, las labores se han centrado en organizar unas últimas batidas para cerciorarse de que en la zona no queda ningún resto humano.

Refuerzo judicial

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha acordado el refuerzo de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) para permitir a la titular de la plaza número 2 dedicarse en exclusiva a la instrucción del procedimiento judicial del accidente.

Un refuerzo que contempla una comisión de servicios con relevación de funciones para que un segundo juez se encargue de la tramitación ordinaria del resto de los asuntos civiles y penales.

Puente no dimite

Mientras avanza la investigación, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en rueda de prensa para explicar algunos detalles técnicos del suceso y para confirmar que no va a dimitir.

Puente ha asegurado que solo daría "un paso al lado" si creyera que su continuidad "perjudica al proyecto" del PSOE, al que ha definido como "un proyecto de país". Y ha expresado que lo "fácil es salir", pero ha dicho que eso no va con su carácter ni con lo que le ha pedido el presidente del Gobierno.

Además, ha avanzado que tras los accidentes de Adamuz y Urda, su ministerio ya está trabajando en una "batería de medidas" para mejorar los protocolos, revisando minuciosamente cada decisión, cada comunicación y cada fallo del sistema de control.