Detenidos en Ciudad Real por vender cocaína y hachís a menores: ocultaban la droga en las zonas comunes del edificio

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por gestionar un punto de venta de drogas al que acudían menores de edad para adquirir dosis de cocaína y hachís.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional en una nota de prensa, los investigadores consiguieron localizar el inmueble en el que los detenidos presuntamente habían establecido un punto de embalaje y distribución de sustancias estupefacientes.

Los agentes averiguaron que los sospechosos utilizaban también las zonas comunes del edificio para ocultar cantidades mayores de droga, con el objetivo de evitar que fueran localizadas en caso de una intervención policial.

Una vez reunidos los indicios, la operación culminó con un registro domiciliario en el que los agentes intervinieron 296 gramos de cocaína, 11 gramos de hachís y 5.030 euros en efectivo.

Además, los policías encontraron diversos útiles empleados para el pesaje, corte y distribución de las sustancias estupefacientes, elementos que presuntamente utilizaban para preparar las dosis destinadas a la venta.

La investigación se enmarca en el Plan Nacional de actuación contra la criminalidad organizada asociada al tráfico de marihuana, impulsado por el Ministerio del Interior.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda que los ciudadanos pueden comunicar cualquier información relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes a través del teléfono 091.

Estas comunicaciones pueden realizarse de forma anónima, si así lo desean los informantes, para facilitar la detección de puntos de venta y la actuación policial frente al tráfico de drogas.