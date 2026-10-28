Hasta 25 forenses en Toledo y pruebas de ADN para identificar a las víctimas mortales del accidente de tren

La Guardia Civil recogerá muestras de ADN de los familiares de las personas desaparecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para cotejarlas con los restos biológicos de las víctimas y agilizar la identificación de los fallecidos, que ascienden ya a 68.

El instituto armado pide a los familiares de primer grado que acudan cuanto antes a las oficinas habilitadas en Madrid, Toledo, Sevilla y Córdoba para denunciar las desapariciones y facilitar los datos necesarios.

El objetivo prioritario es identificar a las víctimas mortales del choque entre dos trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Para ello, los equipos forenses y policiales necesitan muestras genéticas de los familiares, que servirán como referencia para confirmar la identidad de los cadáveres.

El portavoz de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro, Ramón Cuevas, ha insistido en la importancia de que los familiares acudan cuanto antes a estas dependencias. "Si sus familiares están desaparecidos, es fundamental que acudan a uno de los cuatro centros de denuncia", ha subrayado.

Cuevas ha recomendado que sea un familiar de primer grado quien presente la denuncia, ya que su perfil genético permitirá realizar un cotejo más adecuado con las muestras obtenidas durante las labores de identificación.

Al formalizar la denuncia, los agentes recogerán una muestra de ADN y solicitarán información sobre las características físicas de la persona desaparecida. Entre los datos que se recabarán figuran la edad, los tatuajes, las cicatrices y los lunares, así como otros rasgos que puedan ayudar a establecer su identidad.

Cuatro oficinas

La Guardia Civil ha habilitado cuatro oficinas ante mortem para centralizar las denuncias, recoger muestras de ADN y ofrecer apoyo psicológico a los allegados de las posibles víctimas. Estos puntos cuentan con médicos forenses y profesionales de los equipos técnicos.

Las dependencias están situadas en las siguientes direcciones:

Madrid: Zona de la Guardia Civil, calle Batalla del Salado, número 32.

Toledo: Comandancia de la Guardia Civil, avenida Barber, número 42.

Sevilla: Zona de la Guardia Civil, avenida de la Borbolla, número 8.

Córdoba: Comandancia de la Guardia Civil, con entrada por la avenida de los Mozárabes.

El portavoz del instituto armado ha recalcado que la rapidez a la hora de formalizar las denuncias es fundamental para avanzar en las identificaciones y dar respuesta a las familias que todavía no saben qué ha ocurrido con sus seres queridos.

Asimismo, ha pedido a los allegados que no acudan al lugar del accidente y que dejen trabajar a los servicios de emergencia. La colaboración de las familias a través de las oficinas habilitadas permitirá facilitar información y muestras genéticas sin interferir en las tareas que se desarrollan en la zona cero.

25 forenses movilizados

Mientras avanzan las tareas de identificación, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha comenzado a preparar una morgue provisional en un descampado junto al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, en la calle Dinamarca de la capital regional.

Hasta el lugar se han desplazado vehículos de la UME con el material necesario para habilitar este espacio, destinado a recibir los cuerpos de las víctimas mortales y facilitar el trabajo de los equipos forenses.

El dispositivo judicial y forense se ha reforzado para hacer frente a la magnitud de la tragedia. Según fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, hay 25 médicos forenses movilizados para trabajar en las autopsias: 12 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, otros 12 del de Ciudad Real y una profesional del de Cuenca.

Además, está previsto que se desplacen tres facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid para apoyar en la recogida de muestras de ADN y en su envío para el análisis.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo activó durante la mañana el protocolo de actuación ante grandes catástrofes, que permite organizar los recursos necesarios para la recepción de los cadáveres, las autopsias y la identificación de las víctimas.

Refuerzo judicial

La tragedia también ha obligado a reforzar los medios judiciales para agilizar las diligencias. El Ministerio de Justicia ha autorizado el refuerzo de la jueza titular número 2 del Tribunal de Instancia de Orgaz, órgano que asume la investigación, con otros cuatro jueces: la titular del número 1 de ese tribunal y tres magistrados de los tribunales de instancia de Toledo y Alcázar de San Juan. Uno de ellos es un coordinador experto en catástrofes.

También se ha aprobado el desplazamiento a Urda del fiscal superior, a petición de la Fiscalía General del Estado, y se ha reforzado el trabajo de los letrados de la Administración de Justicia con cinco profesionales adicionales, incluida la secretaria coordinadora de Toledo.

Para que el tribunal de Orgaz pueda concentrarse en las actuaciones derivadas del accidente, la oficina general del Registro Civil de Toledo asumirá la tramitación de sus asuntos ordinarios.

El Ministerio ha mantenido contacto permanente con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Consejo General del Poder Judicial y el magistrado coordinador desplazado a la zona. Además, ha expresado su disposición a autorizar nuevos refuerzos si fueran necesarios.

Unidades caninas

En paralelo a la identificación de los fallecidos, la Guardia Civil continuará las labores de búsqueda en el lugar del siniestro. Una vez que los equipos hayan socorrido a los heridos y comprueben que no quedan personas con vida en la zona del accidente, cobrará especial importancia el servicio cinológico del instituto armado.

Las unidades caninas ayudarán a localizar posibles víctimas y restos biológicos entre los restos de los convoyes, una tarea que permitirá completar las labores de rescate y aportar información para la investigación.

"Es una labor fundamental que van a comenzar a partir de las siguientes horas una vez que aparentemente no queden víctimas", ha explicado Cuevas.

De forma paralela, el Servicio de Criminalística y la Policía Judicial de la Guardia Civil investigarán las circunstancias del accidente.