Detenidos en Valdeverdeja (Toledo) tres hombres con antecedentes por los robos cometidos en la zona

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 26, 28 y 33 años tras practicar esta madrugada dos registros en la localidad toledana de Valdeverdeja, en el marco de una investigación relacionada con varios delitos contra el patrimonio cometidos en la comarca de la Campana de Oropesa.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han precisado que durante los registros, los agentes han localizado armas blancas y vestimenta que habría sido utilizada para cometer los robos. Los tres arrestados cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y, tras la finalización de las diligencias, pasarán a disposición judicial.

La operación se ha desarrollado después de varias semanas de investigación iniciadas a finales de agosto, cuando comenzaron a registrarse distintas incidencias de seguridad en Valdeverdeja y otros municipios de la zona.

El dispositivo ha culminado esta madrugada después de que la Guardia Civil obtuviera la correspondiente autorización judicial para realizar los registros.

Sin relación con el suceso del sábado

El subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia, ha explicado que la actuación es consecuencia de los "primeros trabajos de investigación" iniciados en la última semana de agosto en la comarca de la Campana de Oropesa, donde se celebraron varias juntas de seguridad debido al incremento de delitos.

Según ha señalado, desde entonces se han producido "algunas detenciones" y se pusieron en marcha diferentes investigaciones que han permitido llegar a la intervención desarrollada este martes en Valdeverdeja.

Devia ha querido dejar claro que las detenciones y registros de esta madrugada "no tienen nada que ver" con la pelea registrada el pasado sábado en Valdeverdeja, en la que se vieron involucradas unas 15 personas y que se saldó con dos heridos trasladados al Hospital de Talavera de la Reina.

El subdelegado ha incidido en que se trata de una investigación iniciada con anterioridad y ha desvinculado expresamente la operación de los hechos del fin de semana. "No es una intervención que venga como consecuencia de los actos acaecidos el pasado sábado", ha afirmado.

La pelea se produjo sobre las 23.09 horas del sábado en la calle Ermita de Valdeverdeja y provocó el traslado de un joven de 18 años y una mujer de 30 años al hospital. Un hombre de 54 años también resultó herido, aunque rechazó ser atendido por los servicios de emergencia.

El pasado lunes, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, aseguró que la situación en el municipio estaba "normalizada" y explicó que durante las semanas anteriores ya se habían producido distintas incidencias de seguridad en Valdeverdeja y localidades próximas.

A raíz de aquellas incidencias se celebraron juntas de seguridad y se reforzó la presencia de la Guardia Civil en la zona mediante dos puntos de prevención y control de la posible delincuencia.

Junta Local de Seguridad

Precisamente este martes se ha celebrado en Valdeverdeja una Junta Local de Seguridad, a la que ha asistido el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia.

La reunión se produce después de los últimos incidentes registrados en el municipio y en un contexto de refuerzo de la vigilancia en la comarca. Devia ha destacado el trabajo realizado por las distintas unidades de la Comandancia de Toledo que han participado en la operación desarrollada esta madrugada.

"El trabajo que hace la Guardia Civil siempre es muy callado, pero como pueden ver, muy efectivo", ha manifestado el subdelegado, que ha trasladado su agradecimiento a los agentes que han intervenido.

Los tres detenidos permanecen a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos investigados.