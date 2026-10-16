Hallan una bolsa con animales muertos en una rambla artificial de Almansa: "Es de una crueldad extrema"

Asociación para la Defensa Animal AlmaCats Huellas Invisibles de Almansa (Albacete) ha denunciado a través de sus redes sociales la aparición de una bolsa con varios animales muertos en el 'zanjón' ubicado en el Camino de la Depuradora del municipio.

La agrupación ha denunciado lo ocurrido ante la Policía ante lo que consideran "un delito gravísimo de maltrato y abandono animal tipificado en el Código Penal".

"Acciones de esta naturaleza no solo suponen una crueldad extrema, sino también un problema sanitario inaceptable", han expresado.

Asimismo, han pedido "colaboración urgente" para dar con el responsable de los hechos. Y han pedido "máxima precaución" a quien pase por la zona.

Por último, se han dirigido a la persona que ha cometido el delito: "No mereces ni una sola palabra. Tu alma está totalmente podrida, ojalá la vida te trate igual".

Cabe añadir que el zanjón es una rambla artificial de varios kilómetros de longitud construida alrededor de la localidad que fue diseñada para desviar el agua de lluvia de su cauce natural, prevenir inundaciones históricas en el núcleo urbano y conducir las aguas hacia la estación depuradora.