Un incendio en un poblado de chabolas de Albacete deja al menos un hombre herido por múltiples quemaduras

Un incendio declarado este miércoles en un asentamiento irregular de viviendas situado en la carretera de Las Peñas, en Albacete capital, ha dejado al menos un hombre herido con múltiples quemaduras. El fuego ha afectado hasta el momento a seis chabolas y los bomberos siguen trabajando para su extinción.

El aviso se ha recibido a las 7:24 horas, según han informado fuentes del Servicios de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Albacete para tratar de controlar las llamas.

El único afectado confirmado hasta el momento es un hombre de 42 años, que presenta heridas múltiples por quemaduras. Ha sido atendido en el propio lugar de los hechos por una UVI móvil, aunque por ahora no ha trascendido si ha sido necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

Además de los bomberos y los sanitarios, en el dispositivo participan agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Albacete. También se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico como parte del operativo desplegado tras el incendio.