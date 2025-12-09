Un trabajador sufre graves quemaduras tras la explosión de una estufa en una empresa de Campo de Criptana

Un trabajador de 27 años ha resultado herido de gravedad este martes tras las explosiones de una estufa en una empresa de carpintería metálica de Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Efe, a las 06:14 horas el trabajador llegó al centro de salud de la localidad trasladado por otras personas, presentando quemaduras graves como consecuencia, al parecer, del estallido de una estufa en el interior de la empresa.

Tras recibir una primera atención sanitaria en el centro de salud, el herido ha sido evacuado en una UVI móvil a la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe, en Madrid, debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.