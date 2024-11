El alcalde de Toledo descarta "cualquier peligro o afección en el aire" tras la explosión en la farmacéutica Alcaliber

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha descartado "cualquier peligro" para la población "o afección en el aire" a consecuencia de la explosión de un depósito de heptano -un hidrocarburo fácilmente inflamable e irritante-, ocurrida este miércoles a mediodía en la farmacéutica Alcaliber del polígono industrial de la ciudad.

Tal y como está informando EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, el suceso ha dejado a dos trabajadores heridos, uno de ellos de gravedad por quemaduras, que ha sido trasladado hasta el hospital de Getafe (Madrid) al contar este centro sanitario con una unidad especializada para este tipo de afecciones.

En declaraciones a este periódico, la vicealcaldesa de la ciudad, Inés Cañizares, ha asegurado que la fábrica de Alcaliber permanecerá cerrada hasta que la Policía Científica, que se ha hecho cargo de la investigación, determine las causas de la explosión.

Cañizares ha detallado que, según las primeras informaciones recabadas, la explosión se habría producido durante "el trasvase de una serie de productos químicos de unos depósitos mayores a otros menores". "En uno de esos trasvases, algo muy normal dentro de esta empresa, ha habido una explosión y un incendio en uno de los recipientes", ha añadido la vicealcaldesa, que ha destacado que Alcaliber "cumple con unas normas muy estrictas de seguridad". Ahora, las pesquisas policiales tendrán que determinar por qué prendió el heptano y cuál fue la fuente de ignición, algo todavía no aclarado.

En el momento de los hechos, en el interior de la planta farmacéutica se encontraban en el interior alrededor de 40 empleados. Todos ellos han sido desalojados, al igual que alrededor de dos centenares más de las empresas de la zona, entre ellas la de Suntory, que embotella bebidas de Schweppes y La Casera. "Ha temblado toda la fábrica", ha asegurado uno de ellos a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM al ser preguntado por el momento de la deflagración.

Los empleados de Alcaliber, una vez apagado el fuego y controlada la emergencia, han ido accediendo por grupos hasta las instalaciones están para recoger sus enseres personales y marcharse a casa ante la paralización de la actividad laboral.

El alcalde de Toledo, que se ha desplazado junto a la vicealcaldesa y varios concejales más hasta el lugar de los hechos, ha felicitado a los servicios de emergencias por su "rápida actuación" y "excelente coorinación", lo que ha permitido "que en un tiempo récord se haya perimetrado una zona de seguridad de 500 metros y se haya podido evacuar todas las naves colindantes a la zona de Alcalíber".

Según Velázquez, la actuación "tan rápida" de los bomberos del Ayuntamiento toledano también ha permitido "enfriar rápidamente la zona y evitar que se propagara el incendio desde la zona de la explosión a otros lugares, donde podía incluso haber sido más grave" debido a la existencia de grandes depósitos de productos químicos e inflamables en la farmacéutica.

Todos los efectivos disponibles en el parque de bomberos han acudido a la zona, al igual que un amplio dispositivo formado por sanitarios y policías, tanto nacionales como locales. Igualmente, han acudido agentes medioambientales de la Junta de Comunidaades.

De isobutol a heptano

Aunque en un principio se había informado de que el producto químico que ha explotado y se ha incendiado era isobutol (un alcohol derivado del metilpropano), los bomberos de Toledo han confirmado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que se trataba de heptano, un hidrocarburo fácilmente inflamable, irritante y dañino para el medio ambiente.

La deflagración, ocurrida a las 12.34 horas de la mañana, ha generado una gran columna de humo negro y ha obligado a cortar temporalmente el AVE Madrid-Toledo, cuya vía se encuentra a pocos metros de la farmacéutica afectada.

Inés Cañizares, a este respecto, ha asegurado: "La Policía Local ha hecho un gran trabajo, porque ha cerrado todo el perímetro en 500 metros a la redonda para que no pudiera acceder nadie, porque tampoco sabían cuáles podían ser las dimensiones del incendio. Incluso se ha llamado a Renfe para cancelar el tren que podía pasar en esos momentos, porque no sabían si se podía producir otra deflagración o no". Por suerte, no ha habido que lamentar nuevas explosiones en una planta farmacéutica con grandes depósitos de productos químicos y la circulación del AVE Madrid-Toledo se ha retomado poco después.