El hallazgo de dos cadáveres en Pantoja no apunta a un caso de violencia machista

Los investigadores que se han hecho cargo del hallazgo de dos cadáveres con signos de criminalidad en una vivienda de Pantoja (Toledo) han apuntado a que el suceso podría no tratarse de un caso de violencia de género.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil tras la preceptiva Inspección Técnico Ocular de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil de la Unidad Operativa de Policía Judicial y la Inspección Técnico Ocular (ITO) forense.

No obstante, la Guardia Civil ha asegurado que hasta que no estén los resultados la autopsia no se podrá determinar de forma concluyente cómo se han producido los hechos. El Juzgado número uno de Illescas se ha hecho cargo del caso y ambos cadáveres ya han sido trasladados al Anatómico Forense de Toledo.

Dos cadáveres con signos de violencia

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron encontrados con signos de violencia en el interior de un inmueble de la calle La Marina del municipio toledano. Ambas personas -de nacionalidad española- se encontraban solas en la propiedad.

El aviso al Servicio de Emergencias y Urgencias 112 de Castilla-La Mancha se produjo a las 17.09 horas de este domingo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Benemérita, los bomberos de Illescas -que tuvieron que romper la puerta para acceder a la vivienda-, voluntarios de Protección Civil y una UVI móvil, cuyo médico solo pudo certificar el fallecimiento de ambas personas.