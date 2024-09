Castilla-La Mancha invertirá el doble en transporte sanitario: estas son las mejoras aprobadas hoy

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a licitar, después de haber tenido que prorrogar en distintas ocasiones el todavía vigente, el nuevo concurso público para la adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma durante los próximos cinco años.

La Junta de Comunidades, para la prestación de este servicio, invertirá 540,5 millones de euros, tal y como ha indicado durante una rueda de prensa el consejero de Sanidad castellano-manchego, Jesús Fernández Sanz. Esta cifra supone un incremento de más de 282 millones de euros respecto el anterior importe de licitación, experimentando un aumento del 109,4 %.

El nuevo pliego de prescripciones, elaborado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del Sescam, introduce una serie de mejoras encaminadas a incrementar la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía, manteniendo la eficiencia y racionalidad en la gestión de los recursos, ha señalado Fernández Sanz.

Más ambulancias

En términos de flota, se pasará de los 620 vehículos actuales a un total de 658, lo que supone un aumento del 6,12 %. Un incremento que está orientado principalmente a fortalecer el servicio de transporte urgente, con 20 nuevas ambulancias, pasando de 164 a 184 vehículos.

Fernández Sanz ha destacado que estas mejoras se sustentan en criterios de demanda social, disponibilidad de vehículos y personal y tiempos de acceso a la población.

Además, el nuevo concurso contempla mejoras significativas en la tecnología y equipamiento de los vehículos. Estas incluyen avances en los sistemas de comunicación, seguridad, accesibilidad y confortabilidad, así como en el equipamiento clínico, lo que permitirá brindar un servicio más seguro y eficiente a los usuarios.

Otras mejoras

Uno de los aspectos clave de esta nueva licitación es la incorporación de la modalidad de transporte no urgente-no programado. Este servicio, que estará disponible las 24 horas del día, incluye traslados interhospitalarios no urgentes y no programados, altas a domicilio de los servicios de urgencias y otros ingresos no urgentes. La empresa adjudicataria deberá garantizar la operatividad constante de los vehículos destinados a este fin.

Asimismo, el pliego establece una reducción en los tiempos máximos permitidos para el transporte sanitario, tanto en el caso de altas de planta no programadas como en las altas de urgencias, mejorando así la rapidez y eficiencia en la prestación del servicio.

Por último, el nuevo contrato también refleja la actualización salarial derivada del último convenio colectivo del sector, que establece un incremento progresivo en las retribuciones de los técnicos de transporte sanitario, asegurando que las condiciones laborales se ajusten a las necesidades del personal.

Con la aprobación de esta inversión, el siguiente paso será la publicación oficial de la licitación en los próximos días, con el objetivo de continuar mejorando la atención sanitaria en toda la región.