Diecisiete personas se acogieron a la Ley de Eutanasia para morir en Castilla-La Mancha en 2023

En Castilla-La Mancha, 58 personas solicitaron la eutanasia en 2023 y se llevaron a cabo 17, según los datos que ha aportado este martes el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

En la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, Fernández Sanz ha sido preguntado por la aplicación de la Ley de Eutanasia, que justamente se aprobó hace tres años, y por las críticas de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que denuncia que, a nivel nacional, la duración media del procedimiento es de 75 días, cuando la ley marca 35.

Fernández Sanz ha señalado que Castilla-La Mancha está por debajo de la media nacional en la resolución del proceso, si bien ha reconocido que aún así, se debería aligerar, ya que en ocasiones el avance de las enfermedades es muy rápido, y por ello se ha mostrado partidario de que se reduzcan los tiempos en la ley.

Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad, este martes en rueda de prensa.

En cuanto a los datos de Castilla-La Mancha, ha concretado que en 2023 un total de 58 personas solicitaron la eutanasia y se practicaron 17 y los principales motivos por los que finalmente no hizo falta la eutanasia fueron, por este orden, porque el paciente falleció en medio del proceso; porque no se producían las condiciones oportunas para llevarlo a cabo según los criterios de los profesionales y porque el paciente decidió no llevarla a cabo.

El consejero de Sanidad ha precisado que, según está recogido en la ley, es el Ministerio de Sanidad quien debe aportar los datos del país y por comunidades autónomas, ya que las autonomías tienen que facilitar sus respectivos datos en una plataforma telemática al final de cada año, y ha asegurado que así lo hizo Castilla-La Mancha los últimos días de 2023.

Asimismo, ha detallado que en Castilla-La Mancha, ningún profesional sanitario se ha declarado objetor de conciencia para no aplicar la eutanasia.

Ayudas para pacientes con ELA

Por otro lado, y en cuanto a las ayudas para pacientes con Enfermedad Lateral Amiotrófica (ELA), anunciadas por la Dirección General de Humanización con motivo del Día de la ELA, ha explicado que en estos momentos se está redactando la convocatoria de ayudas, que podrían ser de hasta 6.000 euros, ya que los pacientes con esta enfermedad tienen que asumir unos gastos superiores a los enfermos de otras patologías.

Fernández Sanz ha calculado que la redacción final de la convocatoria de ayudas estará lista para después de verano, con el objetivo de que se puedan abonar ya en 2025.