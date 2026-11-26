La imagen corresponde al vídeo que las exreligiosas han publicado hoy, grabado en La Mancha toledana. Exmonjas de Belorado

¿Dónde están las exmonjas de Belorado? Un vídeo inédito las sitúa en un enclave de La Mancha toledana

El paradero de las exmonjas de Belorado vuelve a despertar interés después de que este jueves hayan salido a la luz nuevas imágenes de la comunidad en un entorno de Castilla-La Mancha.

Un vídeo difundido por su representante muestra a las antiguas religiosas en los molinos de viento de Tembleque, en la provincia de Toledo, un escenario muy reconocible del paisaje manchego.

La grabación aporta nuevas pistas sobre los lugares que frecuentan las exclarisas desde que abandonaron el monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos). Hasta ahora, las religiosas habían mantenido un perfil discreto y sin revelar públicamente su ubicación concreta.

El vídeo se ha difundido acompañado de un mensaje que plantea precisamente la incógnita sobre dónde se encuentran las exmonjas. "Desde que fueron expulsadas de su casa religiosa, han optado por mantener un perfil bajo y no revelar el lugar donde se encuentran. Sin embargo, salen a la luz imágenes inéditas del entorno en el que permanecen", señala el mensaje que acompaña a las imágenes.

La publicación también reivindica la continuidad de su vida religiosa y su voluntad de seguir adelante "pese a las dificultades", y añaden que las exmonjas "no se rinden: continúan su lucha, convencidas de que sobrevivirán y saldrán adelante".

Su refugio en Toledo

La provincia de Toledo ya se había convertido en uno de los principales puntos de referencia en el recorrido de las exmonjas después de su salida del monasterio burgalés.

El 12 de marzo de 2026, algunas de ellas se trasladaron a La Puebla de Montalbán, donde encontraron alojamiento temporal en una vivienda vinculada a la familia de una de las religiosas.

El desplazamiento se produjo horas antes de que expirase el plazo judicial para abandonar el cenobio de Belorado. Las exreligiosas dejaron atrás el que había sido su hogar durante años y entregaron las llaves del inmueble a los representantes de la Iglesia.

La llegada a La Puebla de Montalbán fue confirmada entonces por su portavoz, Francisco Canals, que explicó que el alojamiento tenía carácter provisional. La intención era encontrar cierta estabilidad mientras afrontaban los distintos procedimientos judiciales y buscaban una solución para su futuro.

De hecho, las exmonjas no habían conseguido establecerse de manera definitiva en un único lugar. Según la información difundida en los meses posteriores, algunas se movían entre la localidad toledana y el monasterio de Orduña (Bizkaia), en función de sus necesidades y compromisos.

La causa patrimonial

La difusión del vídeo coincide con otra novedad relevante en el complejo recorrido judicial de las exmonjas. El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha acordado continuar las diligencias penales relacionadas con el patrimonio del monasterio de Belorado únicamente contra quien fuera su abadesa, Laura García de Viedma.

La resolución aprecia indicios de un posible delito de apropiación indebida en relación con el traslado de bienes desde el monasterio burgalés al de Orduña, en Bizkaia.

La investigación continuará por los trámites del procedimiento abreviado, al considerar la jueza que existen elementos suficientes para seguir adelante respecto a la actuación de la exabadesa.

El tribunal fundamenta esta decisión en el papel de liderazgo que ejercía García de Viedma en los hechos investigados, que se produjeron cuando las exreligiosas ya habían perdido el control del monasterio de Belorado.

Por el contrario, la resolución acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto al resto de las investigadas y archiva los demás hechos denunciados. Esto incluye la investigación sobre la venta de obras de arte que había situado a varias integrantes de la comunidad en el centro de las pesquisas.

En este último punto, la jueza considera que las operaciones de venta realizadas antes de mayo de 2024 no reúnen los elementos necesarios para constituir un delito de apropiación indebida, puesto que en aquel momento García de Viedma todavía ejercía como abadesa y tenía las facultades inherentes al cargo.

Obras de arte sacro

La investigación patrimonial había adquirido especial relevancia después de que la Guardia Civil localizase en el monasterio de Orduña numerosas piezas y objetos procedentes de Belorado. Entre los bienes recuperados figuraban obras de arte sacro y piezas de valor histórico que habían sido trasladadas desde el cenobio burgalés.

La decisión judicial delimita así el alcance de esta causa: la investigación penal seguirá centrada en la exabadesa por el traslado de bienes a Orduña, mientras que las demás investigadas quedan fuera de este procedimiento y se archivan los restantes hechos denunciados.

La resolución, que no equivale a una condena, marca un nuevo capítulo en el conflicto patrimonial y judicial que rodea a las antiguas clarisas de Belorado, ahora asentadas en La Mancha toledana.