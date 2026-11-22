Nuria, pescadera: "Yo no congelo nada, pero tampoco como nada crudo. Si vas a comer algo crudo, congélalo"

En estas semanas previas a la Nochebuena y Nochevieja, Nuria Rueda de Pescaderías Amador (Albacete) afronta la prueba más exigente del calendario anual.

Su género basado en los productos frescos de alta calidad y el trato cercano y transparente con el cliente les ha servido para sobrevivir durante más de 40 años en un país donde cierran entre 350 y 375 pescaderías cada año.

Para Nuria el desplome del consumo de pescado en los hogares españoles —cerca de un 32 % en la última década según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación— no responde únicamente a su encarecimiento, sino en un cambio cultural profundo donde las prisas le han ganado la partida a la cocina.

Amador Rueda, fundador de la pescadería. Cedida

"La gente va a lo cómodo. Los jóvenes que vienen no saben hacer un guiso, les tienes que explicar cómo se hace una salsa para un lenguado", lamenta la comerciante albaceteña. La excusa del reloj es, a su juicio, una simple cuestión de prioridades: "No hay tiempo para una merluza, pero sí para tres capítulos de una serie".

A este cambio en la demanda se suma el dolor de cabeza de las pescaderías cuando llega Navidad: la imposibilidad de encontrar mano de obra estacional para cubrir el volumen de ventas. "No encuentro a nadie para trabajar en navidades, es imposible. Para un mes prefieren no trabajar", relata con frustración.

Consejos de pescadera

Para quienes buscan organizar sus menús festivos sin arruinarse, la prevención y el conocimiento del producto son la única vía de ahorro para Nuria Rueda. Al respecto, explica que el mercado de la pesca extractiva fluctúa en función de la temporada y del stock en las lonjas, por lo que dejar la compra para última hora se paga caro.

"Una gamba que a lo mejor te llevas por 75 euros tres semanas antes, si la quieres en Nochebuena o no hay o está a 180 euros. Con el besugo pasa igual, cómpralo 15 o 20 días antes para asegurártelo", apunta.

Nuria sosteniendo un rape de gran tamaño. Ced

Eso ha hecho que el 80 % de sus ventas en diciembre sean pedidos por anticipado. "Entre las dos pescaderías podemos hacer unos 600 pedidos entre Nochebuena y Nochevieja". Respecto a las supuestas ofertas de producto congelado a precios sospechosamente bajos advierte que "si te sale más barato es que tienen que vaciar los congeladores que tienen del año pasado".

Asimismo, ofrece evitar riesgos alimentarios: "Yo no congelo nada en mi casa, pero tampoco como nada crudo. Si vas a comer algo crudo, congélalo". También aconseja exigir al comerciante que muestre la etiqueta de cada pescado porque "mucha gente vende pescado descongelado como si fuera del día".

La fórmula para sobrevivir

Sostener un negocio familiar durante más de 40 años exige combinar la adaptación tecnológica con una honestidad innegociable en el mostrador. Su hermano Amador conoce a fondo el puerto de Santa Pola y "sabe qué patrón trata mejor el género". Además, lo que no sale de la lonja alicantina (salmón o merluza de pincho), los hermanos Rueda se lo compran a mayoristas de Albacete.

Amador, hermano de Nuria, atendiendo a una clienta habitual. Cedida

Con ese selecto surtido sumado a un trato diferencial han construido una clientela fija (mayoritariamente personas mayores) que abarrotan los dos locales año tras año. "Todos los días que abres es un examen y verlos volver de un año para otro es sentir que estoy aprobada", subraya Nuria.

Frente al océano de pesadumbre que rodea al sector, Pescaderías Amador saca músculo: "Tenemos muy buenos clientes. La gente se echa las manos a la cabeza cuando invertimos en el negocio. Ojalá y las pescaderías no desaparezcan de aquí a 20 años".