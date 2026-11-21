La esperanza de vida sube 2,69 años en Castilla-La Mancha tras el golpe de la pandemia: ya roza los 84 años

La esperanza de vida ha aumentado 2,69 años en Castilla-La Mancha desde la pandemia en 2020, pasando de 81,22 a 83,91 años.

Una fuerte subida que ha recuperado el drástico bajón que se produjo con la llegada del covid-19 y la incertidumbre que provocó, bajando el dato 2,35 años en solo 12 meses.

Así lo refleja el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que de 2015 a 2025 la esperanza de vida en la comunidad se ha incrementado 1,08 años.

Esperanza de vida en Castilla-La Mancha desde 2015. INE

Llama la atención la amplia diferencia entre la esperanza de vida de los hombres y de las mujeres. Mientras que la de los primeros se sitúa en 81,49, la de las segundas se fija en 86,37.

No obstante, la región se sitúa por debajo de la media nacional, fijada en 84,05 años de esperanza de vida en 2025.

Atendiendo al resto de comunidades, Castilla-La Mancha es la undécima con la esperanza de vida más alta. El ranking lo lideran Madrid, con 85,68 años; Navarra, con 84,81; y Castilla y León, con 84,62.

En la parte baja de la tabla se sitúan Melilla, con 81,50 años; Ceuta, con 82,36; y Canarias, con 82,72.

Esperanza de vida por comunidades. INE

Población de más de 65 años

Según el mismo informe del INE, un 20,08 % de la población de Castilla-La Mancha tiene más de 65 años. Este dato también sitúa a la comunidad por debajo de la media nacional, ya que el 20,72 % del país tiene más de dicha edad.

El dato regional también va en relación con la esperanza de vida, ya que este ranking la comunidad también ocupa el undécimo puesto.

Los mayores porcentajes los ostentan Asturias, con el 28,36 %; Castilla y León, con el 27,25 %; y Galicia, con el 26,88 %. En el polo opuesto están Melilla, con el 12,68 %; Ceuta, con el 13,69 %; y Baleares, con el 16,84 %.

Dato por provincias

En cuanto al dato por provincias, Cuenca es la que cuenta con una mayor densidad de población mayor de 65 años, con el 23,6 % del total.

Le siguen Ciudad Real, con el 21,82 %; Albacete, con el 20,84 %; Toledo, con el 18,78 %; y Guadalajara, con el 16,98 %.