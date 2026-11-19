Fallece a los 107 años Eulalia Majano, una de las ciudadanas más longevas de Castilla-La Mancha

Eulalia Majano, una de las ciudadanas más longevas de Castilla-La Mancha, ha fallecido a los 107 años en su municipio natal, Villasequilla (Toledo).

Ha sido el propio Ayuntamiento el encargado de informar sobre la muerte de Eulalia, el pasado lunes. De esta vecina destaca que en su "larga" y "plena" vida ha dejado "recuerdos e historias entre su numerosa familia, 'Los Baldomeros', rodeada siempre del cariño de sus hijos, nietos y bisnietos".

El Consistorio también ha recordado el hito que consiguió la que ha sido una de sus ciudadanas más populares hace 52 años y por la que "forma parte de la historia y las tradiciones en Villasequilla".

Y es que hace más de cinco décadas gestionó la adquisición por suscripción popular de la actual talla del patrón de Villasequilla, San Isidro Labrador, en la Casa Nazaret de Madrid. Un gesto por el que el ayuntamiento le hizo entrega de un reconocimiento público en su día.

A modo de homenaje, el Ayuntamiento de Villasequilla ha compartido en sus redes sociales un "cariñoso recuerdo" con Eulalia como protagonista, el baile que protagonizó en la Plaza Mayor durante la verbena de las fiestas en honor a Santa María Magdalena cuando tenía 103 años.

"Eulalia reposa ya en nuestro Cementerio Municipal, descanse en paz", concluye el comunicado municipal.