El restaurante con bufé libre por 16,50 euros que Santiago Abascal ha visitado dos veces: comida casera a pie de carretera

Santiago Abascal vive uno de sus mayores momentos de exposición mediática tras su intensa entrevista con David Broncano en el programa La Revuelta de TVE. Lejos de los focos, el líder de VOX guarda una parada favorita para reponer fuerzas en sus viajes de campaña.

Se trata de 'Los Chopos', un emblemático complejo de carretera situado en La Gineta y famoso por su comida manchega variada y casera donde Abascal se ha dejado ver en "al menos dos ocasiones", explica una de las propias trabajadoras del establecimiento a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En su última visita, el político optó por un desayuno clásico para coger fuerzas: "Pidió lo más típico, una tostada con jamón". Antes de reemprender la marcha, el político bilbaíno pasó por la tienda del complejo para seguir disfrutando de productos de la tierra.

Abascal en Los Chopos. Imagen compartida por el propio restaurante

"Se ha marchado con los rolletes de la casa (rosquillas) y un buen queso manchego", detalla el propio restaurante en redes sociales. Abascal no es la única figura conocida que se ha rendido ante la oferta culinaria de Los Chopos.

Por sus salones han pasado desde Alaska y Nacho Canut hasta Omar Montes, Emiliano García-Page, Aitana, Plex, Carlos Alcaraz....

Bufé por 16,50 euros

Exterior del restaurante Los Chopos en la A-31.

El secreto del éxito de este restaurante radica en una propuesta gastronómica honesta en una ubicación impecable para aquellos que viajan desde Madrid hacia el Levante, Murcia, Almería o Cuenca.

Los Chopos cuenta con una concurrida zona de barra —famosa por sus pepitos de ternera— y un bufé libre con más de 50 platos por poco más de 16,50 euros (los adultos), donde destacan elaboraciones como el atascaburras, el ajo mataero o las migas ruleras.

Además, este local cuenta con una zona de salones totalmente independientes pensados para la organización de grandes eventos sociales tales como bodas o reuniones empresariales. Una fórmula infalible que demuestra que la buena comida puede dejar las diferencias políticas en un segundo plano.