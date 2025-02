La ONCE presenta en Toledo 'Mucho que Ver', una serie para visibilizar el día a día de las personas ciegas

La ONCE ha presentado la serie 'Mucho que Ver', en la que un grupo de amigos ciegos o con discapacidad visual se reúne en su cafetería habitual para compartir su día a día y la realidad cotidiana. Con un total de once capítulos, un grupo de amigos relatan anécdotas y vivencias personales que llevan al espectador a conocer la realidad de las personas ciegas y a reflexionar sobre cómo relacionarnos con estas.

El objetivo es "sensibilizar y visibilizar la necesidad de que todos los ámbitos de la ciudadanía y las instituciones y empresas estén concienciados acerca de cómo tratar con una persona con discapacidad visual y sobre cuáles son sus necesidades".

La presentación ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de Castilla-La Mancha, en Toledo, y ha contado con la presencia de Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha; y José Martínez Martínez, presidente del Consejo Territorial. También han participado Daniel Hormigos García, técnico de rehabilitación de la ONCE; Alicia Cañadas e Isaac Rebollo, dos afiliados a la ONCE.

Recorrido por 11 situaciones

La serie hace un recorrido por once situaciones de la vida diaria a la que se enfrentan las personas ciegas. Trata situaciones como ir al médico y saber cuándo te toca; salir a cenar y poder ver el mundo tranquilamente; utilizar el transporte público e ir donde quieres; acudir al mercado y no comprar zumo cuando quieres leche; dar un agradable paseo; ir caminando acompañado de un amable viandante, aunque no querías; o estar en el trabajo y no saber quién ha llegado.

Tras la visualización de algunos capítulos, ha tenido lugar una charla en la que el técnico de rehabilitación y las personas con discapacidad visual han contado el trabajo diario que se realiza desde los servicios sociales de la ONCE para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual proporcionándoles técnicas, estrategias y recursos que les permitan realizar las actividades cotidianas y estar totalmente integrados en la sociedad.

Por último, los asistentes se han puesto en la piel de una persona ciega y han experimentado situaciones reales como un paseo por una calle mal asfaltada, pasar a un mercado o coger un autobús.