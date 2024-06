El pueblo de Castilla-La Mancha que sueña con la visita de un conocido artista internacional

El conocido artista Bruce Springsteen está de gira por España y en el pueblo guadalajareño de Peralejos de las Truchas se encuentran expectantes ante la posibilidad de conseguir que el conocido como el 'Boss' visite el pequeño municipio del Alto Tajo.

Por ello, una expedición de fans del municipio asistió al estadio Metropolitano de Madrid, donde también fueron recibidos por la embajadora de EEUU, Julissa Reynoso, y transmitieron su deseo.

Cabe recordar que el Peralejos de las Truchas se celebra un festival tributo a Bruce Springsteen cada año, el 'Greeting from Peralejos', que este verano llegará a su décima edición, del viernes 9 al domingo 11 de agosto.

Según el organizador del Festival, Txema Fernández, no pierden la esperanza de que el artista vaya al municipio. Durante el concierto, al que acudieron en una comitiva de 300 personas con camisetas del festival, llevaron un panel de seis metros con la frase 'Bruce come to Peralejos'.

Admiración por el 'Boss'

La admiración por el 'Boss' en Peralejos de las Truchas se remonta muchos años atrás. Sin embargo, fue en 2012 cuando un grupo de vecinos acudieron a un concierto suyo en Madrid con una gran pancarta que fue proyectada en varias ocasiones en las pantallas del evento.

Una situación que llevó al artista a preguntar en plena actuación "qué quería decir Peralejos". Esta mención tuvo repercusión nacional e internacional y en agradecimiento fue nombrado en 2014 'Hijo Predilecto', entregándole una placa en mano en otro concierto en Madrid en 2016.