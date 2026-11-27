Velázquez destaca las "ganas de cambio" que ha percibido en Toledo en campaña: "Feijóo devolverá a España la decencia"

El cabeza de lista del PP por Toledo al Congreso de los Diputados, Carlos Velázquez, ha destacado las "ganas de cambio" que ha percibido en la provincia durante esta campaña, donde su partido ha hecho más de 150 actos.

Así lo ha expresado antes del acto de fin de campaña del PP en la toledana Venta del Alma, en el que ha participado junto a la número dos de la lista al Congreso, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, a quien le ha agradecido el trabajo de estos días. Un agradecimiento que ha extendido al resto de integrantes de la candidatura.

"Hemos hecho miles de kilómetros para llevar el mensaje del cambio del cambio necesario a todos los rincones de esta provincia tan maravillosa que es Toledo", ha afirmado.

Velázquez ha defendido la necesidad de que se produzca un cambio de Gobierno, para "devolver a España la decencia y la dignidad y convertirla de nuevo en un país serio y en el que poder confiar".

"Gestión y experiencia"

El 'popular' ha reivindicado la obligación de poner al frente de las instituciones del país a "personas que hayan demostrado capacidad de gestión, experiencia y servicio públicos a los ciudadanos".

"Sin lugar a dudas, si hay alguien que lo ha demostrado durante 30 años de servicio público es Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado.

Por eso, ha pedido por última vez en esta campaña el voto para él. "Lo pedimos para Feijóo y para el PP, el partido que mejores servicios ha prestado a España, un partido que está preparado, que tiene un proyecto y un programa con 249 propuestas que no deja fuera a nada ni a nadie", ha sentenciado.