Carlos Velázquez: "Que Toledo viva de espaldas a Madrid es como si la Costa del Sol da la espalda al mar"

Fue una de las grandes sorpresas de las listas electorales. Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, lidera la candidatura del Partido Popular al Congreso por la provincia en la cita con las urnas este 29 de noviembre.

El regidor explica que el encargo llegó primero a través de una llamada de Miguel Tellado, secretario general del PP, y se cerró tras hablar directamente con Alberto Núñez Feijóo, con quien ya había mantenido un encuentro con café en Toledo.

Con el "permiso" de su familia para dar este paso, Velázquez analiza en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha los retos de compaginar ambos cargos, el pacto de gobierno con Vox en el Ayuntamiento y sus propuestas sobre vivienda, agua y la relación estratégica con Madrid.

Pregunta: ¿Qué va a ganar Toledo al tenerle de alcalde, pero también de diputado nacional en el Congreso? ¿Y la provincia?

Respuesta: Creo que es una oportunidad para la ciudad y para la provincia. En primer lugar, para sacar del cajón del olvido las importantes infraestructuras que se encuentran completamente paralizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. En segundo lugar, siempre es importante estar en el lugar donde se toman las decisiones.

Ha habido alcaldes que han compatibilizado su cargo en el Congreso y les ha ido muy bien a sus ciudades, y también grandes alcaldesas. Hay que recordar, por ejemplo, a la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, o a la de Cádiz, Teófila Martínez, que compatibilizaron su cargo con un escaño en el Congreso y fue muy positivo para sus ciudades.

Además de las infraestructuras, yo soy municipalista por convicción. Se habla mucho de financiación autonómica y es importante que haya una nueva financiación más justa, pero también lo es que de una vez por todas tenga lugar esa segunda descentralización que falta en nuestro periodo democrático, es decir, corresponder a los ayuntamientos con la financiación justa para que puedan mantener los servicios.

La administración local es la más cercana, a la que más se nos pide y exige, y la que menos tiene. Ha llegado el momento de hacer justicia con los ayuntamientos; estaré para defender a todos los de la provincia y de España, pero por supuesto también al de Toledo.

P: Habla de proyectos que el gobierno de Pedro Sánchez tiene en un cajón para Toledo y su provincia. ¿Cuáles serán sus prioridades nada más llegar al Congreso?

R: Todos los proyectos que se han abandonado o paralizado son prioritarios. El cuartel de la Guardia Civil de Toledo es una prioridad, porque hay familias que todavía viven con miedo. La movilidad en el acceso a la ciudad de Talavera de la Reina es una prioridad, porque se les ha prometido muchas veces. El AVE entre Madrid y Lisboa con parada en Talavera de la Reina es una prioridad.

El puente de la A-40, que se nos prometió para 2023, es una prioridad no solo para Toledo, porque forma parte de una infraestructura clave para unir la N-V con la N-IV y posteriormente con Cuenca. Y el tercer carril, que han anunciado en tantas ocasiones, la primera para noviembre de 2022 y las últimas hace muy poco; el anterior delegado del Gobierno se comprometió a que comenzaría en octubre, va a terminar noviembre y las obras no han empezado.

Todas las actuaciones de los distintos ministerios, especialmente el de Transportes, en la provincia de Toledo son una prioridad para mí y para el Partido Popular.

P: ¿Cuál sería un buen resultado para el PP de Toledo en estas elecciones? Vienen de obtener tres escaños en 2023. ¿Sería un fracaso perder el tercer diputado?

R: El fracaso sería no cambiar a Pedro Sánchez. El único fracaso este domingo, como país, no como partido, porque no nos jugamos las siglas, sino el futuro de un país, sería no conseguir una mayoría de cambio. El Partido Popular fue la opción más votada en las últimas elecciones y queremos seguir siéndolo.

Estamos haciendo una campaña de cercanía para llevar el mensaje del cambio necesario e imprescindible, con Alberto Núñez Feijóo, que ya lo ha demostrado todo en gestión pública, con capacidad para solucionar problemas y cercanía con la gente.

Velázquez ha respondido a las preguntas de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la redacción del periódico en Toledo. Ángela Pulido Díaz

P: Hay dos bolsas de electores importantes en este tramo final de la campaña: quienes dudan entre votar al PP o a Vox, y los socialistas más moderados o desencantados con Pedro Sánchez que se debaten entre no votar o votar al PP. ¿Qué mensaje les trasladaría para que se decanten por su partido?

R: La democracia, en esencia, es cambio, y hay que darle una oportunidad. El cambio en España es necesario e imprescindible; hay que regenerar la democracia y reunir a los españoles.

El Partido Popular tiene un proyecto de reconstrucción nacional que nace de la experiencia de gobierno y también del aprendizaje de haber cometido errores, porque al gobernar a veces se cometen y eso nos hace hoy mejores.

P: Pero habrá votantes históricamente socialistas que quieran cambio, pero teman que un Gobierno del PP condicionado por Vox suponga una involución en derechos sociales o políticas públicas. ¿Tiene un mensaje tranquilizador para ellos?

R: Totalmente tranquilizador: que vean lo que sucede en Toledo en un Ayuntamiento gobernado por el PP y Vox, donde hemos tratado de desideologizar la igualdad y hacerla corresponsable entre hombres y mujeres, es un ejemplo. A esos votantes socialistas les podemos recordar que un número dos de su partido dijo que era feminista porque era socialista; eso es cinismo e hipocresía. Si de verdad están preocupados por la igualdad, hay que ver qué se destina a igualdad y servicios sociales en los presupuestos.

Por cierto, el Gobierno de España no ha aprobado ningún presupuesto, mientras que nosotros, en cuatro años con PP y Vox, ya tenemos un acuerdo para el cuarto presupuesto. Hay que separar los hechos de la propaganda; el feminismo se apoya con presupuestos, actuaciones y corresponsabilidad.

P: Desde la experiencia de estos casi cuatro años de gobierno con Vox, ¿qué consejos o líneas rojas puede trasladarle a Feijóo para que Vox no condicione el futuro Gobierno de España?

R: Tendremos tiempo de hablar sobre eso. En cualquier caso, seguimos trabajando para obtener una mayoría que nos permita gobernar en solitario. Tenemos derecho a apostar por ello porque, si así fuera, podríamos llevar a cabo las 249 medidas de nuestro programa electoral de manera más rápida y eficaz; seríamos más útiles. Trabajamos con la realidad, pero las circunstancias parlamentarias no las sabremos hasta el domingo por la noche.

Las manos de Carlos Velázquez. Ángela Pulido Díaz

P: Y en Toledo, como alcalde, ¿puso líneas rojas a Vox?

R: La línea roja fundamental fue sacar a la ciudad de la parálisis. Recuerdo que conocí a Inés Cañizares el día de las elecciones, cuando nos cruzamos en un colegio electoral del Polígono. No tenía relación con ella y le pedí el teléfono por si tenía que llamarla esa noche. Y así fue. Con el escrutinio al noventa y tantos por ciento, solo le pregunté si podía decir ante los medios que había cambio. Me dijo que sí, y luego empezamos a hablar. La línea roja fue sacar a Toledo de la parálisis y darle un gobierno sólido, estable y duradero.

P: ¿Es una fórmula aplicable a España?

R: Efectivamente, un gobierno sólido, estable y duradero para ser útiles a los ciudadanos. Hoy en Toledo estamos siendo útiles, con nuestros aciertos y errores, pero la ciudad está mejor que hace tres años y medio, y así afrontaremos también las próximas elecciones municipales.

P: El ciudadano de a pie ve esta campaña como un duelo entre alcalde y exalcaldesa, PP y PSOE. ¿Usted lo está viviendo así, como un duelo contra Milagros Tolón?

R: No, en absoluto. Ese duelo se podría dar, para los más cafeteros de la política local, en unas elecciones municipales. No sabemos quién será el candidato del Partido Socialista y Milagros Tolón aún podría serlo; ahí sí se reeditaría ese duelo. Ahora está mucho más descafeinado.

Velázquez respondiendo a las preguntas de Alberto Morlanes y Javier Guayerbas. Ángela Pulido Díaz

P: Este viernes hay Pleno municipal. Llevan de manera conjunta con Vox una moción para reprobar a Milagros Tolón y exigir su dimisión por la polémica del supuesto alquiler irregular de su VPO. ¿Cree que hay “fuego amigo” que alimenta esta campaña contra la ministra?

R: Llevar esta cuestión al Pleno es lo menos que podemos y debemos hacer, porque mucha gente nos lo ha pedido tanto a Vox como al PP. No sé si es fuego amigo. La realidad es que hoy sabemos, porque no se ha desmentido, que Milagros Tolón ha hecho negocio, ha especulado y se ha lucrado con una vivienda de protección oficial de régimen especial, destinada a personas con mayores dificultades cuando su partido, el PSOE, es el responsable de que el problema de la vivienda sea hoy lo que más preocupa a los ciudadanos.

Los comportamientos de Tolón reflejan una doble moral del PSOE y merecen, además del reproche ético y moral, una reprobación política, porque ha hecho negocio con una vivienda que nunca debió tener, y es que ella misma reconoció que siempre ha vivido en el Polígono, una vivienda que no podía alquilar sin permiso y que, de haberlo tenido, debía haber alquilado a un precio muy inferior.

"Milagros Tolón ha hecho negocio, ha especulado y se ha lucrado con una vivienda de protección oficial que no podía alquilar sin permiso, es la doble moral del PSOE"

P: ¿Tienen constancia de que puedan salir otras informaciones espinosas sobre la exalcaldesa de aquí a las elecciones o ya en la campaña de las autonómicas y municipales de 2027?

R: Lo desconozco. Lo que sí hemos conocido son unos audios lamentables de la ministra cuando era alcaldesa de Toledo. Como municipalista, creo que la política municipal consiste en estar muy apegado al terreno. Escuchar expresiones como que estar con la gente "es un coñazo", cuando el eslogan del PSOE es "La fuerza de la gente"... Hay que ser bastante más serios.

A nadie le obligan a estar en política; si no te gusta, márchate. No hay que faltar al respeto ni llamar a nadie "perroflauta". Fue bastante sorprendente.

P: Hay toledanos que llegan a preguntarse si existe algo personal o una inquina más allá de lo político entre ustedes. ¿Ha sentido como alcalde que se han traspasado algunas líneas con la exalcaldesa?

R: Cuando nos preparábamos para llegar al gobierno municipal hablábamos de un cambio en el fondo y en las formas. Percibíamos que quienes gobernaban antes trataban con desprecio a determinadas personas, colectivos y sectores, mirándolos por encima del hombro.

Para mí, todos los toledanos merecen el mismo respeto, me voten o no, me quieran o no. Estoy aquí un tiempo para ser útil a la ciudad, a la provincia y a los ayuntamientos de España si tengo la oportunidad. Si te consideras demócrata, lo primero es respetar a todas las personas, piensen lo que piensen.

"Estoy aquí un tiempo para ser útil a la ciudad, a la provincia y a los ayuntamientos de España si tengo la oportunidad"

P: Como futuro diputado por una provincia tan amplia y con varias comarcas e identidades, ¿cómo piensa demostrar que sus prioridades serán también las de todos esos pueblos y comarcas?

R: Es complicado entender Toledo sin su provincia y la provincia sin la capital. Algunas comarcas se sienten más cercanas, como los Montes, y otras menos, pero Toledo, al ser también capital de Castilla-La Mancha, ejerce un poder de atracción hacia todas ellas.

Nosotros somos de derribar muros, no de levantarlos; como decía Almeida el otro día, la única infraestructura que ha hecho el Ministerio de Fomento ha sido levantar un muro entre españoles.

Cuando se hacen infraestructuras en la provincia, son buenas para todos. La autovía Toledo-Ciudad Real beneficia a ambas capitales y a todos los municipios que atraviesa. Cuando se hizo la carretera de Maqueda a Toledo, fue buena para Maqueda, Torrijos, Santa Olalla, Cazalegas, Toledo y Talavera de la Reina.

P: Sin agua no hay ganadería ni agricultura, y sin sector primario se acelera la despoblación en comarcas como los Montes de Toledo o La Mancha. ¿Qué medidas concretas llevará al Congreso para garantizar el suministro hídrico a las explotaciones ganaderas?

R: Que los municipios de los Montes tengan agua en cantidad y calidad para sus explotaciones ganaderas y suministro potable es bueno para todos, igual que garantizar agua para el campo en La Mancha y luchar contra la despoblación. Por eso nuestro proyecto es de reconstrucción nacional.

El otro día acompañé, junto a la concejala de Obras, Loreto Molina, a la presidenta de la Mancomunidad de los Montes de Toledo por el problema del agua del Torcón. Nosotros estábamos dispuestos a activar el bombeo, pero desde la Confederación les dijeron a los ganaderos que se fueran olvidando del agua y que "se busquen la vida". Si tienen que buscarse la vida, los Montes se quedarán sin vida.

Hay que apostar por el medio ambiente, pero el medio ambiente debe estar al servicio de las personas y no al revés. Abandonar el campo tiene consecuencias que hoy sufrimos también con la vivienda.

Otro momento de la entrevista a Carlos Velázquez. Ángela Pulido Díaz

P: En esta cuestión del Torcón y los municipios al límite de abastecimiento, ¿quién es el responsable? ¿La Junta, el Gobierno central o los propios ayuntamientos?

R: Cuando hay problemas importantes la responsabilidad suele ser compartida, pero siempre recae más en unos que en otros. En el caso del Torcón hay una responsabilidad muy grande de la Junta de Comunidades por la falta de inversiones en agua y depuradoras, y del Gobierno central por la ausencia de un Plan Nacional del Agua.

Las políticas hídricas del PSOE han consistido en utilizar el agua para enfrentar y dividir territorios. En el Torcón hacen falta infraestructuras, como recrecer el embalse del Torcón II, que suministra agua potable, junto con Guajaraz y otras vías, y abastece a una de las industrias ganaderas más importantes de España.

Hay miles de personas trabajando en granjas y grandes mataderos en Pulgar, Menasalbas, San Pablo de los Montes, Navahermosa o Gálvez. Esa carne está en los supermercados; esa gente nos da de comer y cuida a los animales todos los días del año. Nos acordamos mucho de ellos en la pandemia y no debemos olvidarlos ahora.

"Las políticas hídricas del PSOE han consistido en utilizar el agua para enfrentar y dividir territorios"

P: En mítines como los de Illescas y Seseña, se detecta insistencia en vincular más la provincia a la Comunidad de Madrid para compartir infraestructuras y servicios. ¿Qué hará el PP para recuperar el convenio sanitario con Madrid?

R: Llevamos en el programa recuperar el historial médico único y la tarjeta sanitaria única. Es un anhelo de muchos toledanos y españoles que no entienden por qué una barrera invisible como una comunidad autónoma impide ser atendidos en esos hospitales.

Cuando gobernamos en Castilla-La Mancha se puso en marcha ese convenio sanitario y los vecinos del norte de Toledo pudieron elegir libremente entre Toledo o los hospitales de Parla y Aranjuez. Al dejar de gobernar, aquello se vino abajo y fue un jarro de agua fría. Lo haremos.

P: Y ¿cómo va a tejer la red de transportes en La Sagra sin que Toledo se convierta en un dormitorio o un anexo de Madrid?

R: Madrid es un foco de crecimiento muy importante y la provincia de Toledo no puede vivir de espaldas a ella; sería como si la Comunidad Valenciana o la Costa del Sol dieran la espalda al mar. El efecto frontera puede ser positivo o negativo, y ahora es negativo: muchas empresas y empresarios están empadronados en Madrid para evitar los peajes fiscales de Castilla-La Mancha, lo que supone menos recaudación aquí para pagar los servicios públicos. Hay que lograr que ese efecto frontera vuelva a ser positivo, hay que revertirlo.

"Muchas empresas y empresarios están empadronados en Madrid para evitar los peajes fiscales de Castilla-La Mancha, hay que revertirlo"

P: Los alcaldes de La Sagra y otras comarcas reclaman más efectivos de la Guardia Civil ante la sensación de que la situación de seguridad ha empeorado. ¿Cuál es la propuesta del PP?

R: Tomarnos en serio la seguridad. La primera medida, toda una declaración de intenciones, es reconocer como profesión de riesgo a policías y guardias civiles. A partir de ahí, dotar a los cuarteles de más efectivos, especialmente donde los datos indican que la situación empeora.

También es fundamental luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, que en la gran mayoría de los casos conlleva actividades delictivas, sobre todo en La Sagra. Proponemos aprobar cuanto antes una nueva ley antiocupación que dé herramientas a propietarios, ayuntamientos, policías y guardias civiles para desalojar una vivienda ocupada en un plazo máximo de 48 horas. Es imprescindible para mantener la seguridad en nuestros pueblos y ciudades.

P: En cuanto a vivienda, no es lo mismo acceder a un piso en Toledo capital que en un pueblo de La Sagra o de los Montes de Toledo afectado por la despoblación. ¿Cómo pretende el PP acompasar estas dos realidades?

R: Somos muy ambiciosos: planteamos impulsar la construcción de un millón de viviendas activando todos los suelos públicos disponibles y movilizando también suelo privado. Para ello hace falta una nueva Ley del Suelo que reduzca tanto los peajes fiscales a la promoción y adquisición como la excesiva burocracia que impide a ayuntamientos y comunidades ser ágiles.

Incluimos el silencio administrativo positivo en tres meses para licencias de obra; como alcalde sé que es muy ambicioso, pero con el paraguas legal adecuado estaremos encantados de aplicarlo.

Además, para apoyar al mundo rural, proponemos impuestos cero para los jóvenes que adquieran una vivienda en un municipio afectado por la despoblación, junto con medidas empresariales para quienes trabajan en el campo. Solo movilizando suelo podremos hacer vivienda pública, con la que no se especule, y vivienda privada.

"Solo movilizando suelo podremos hacer vivienda pública, con la que no se especule, y vivienda privada".

P: ¿Están respaldadas estas medidas por un proyecto económico?

R: Esto ya forma parte de la trayectoria del PP en los últimos tres años y medio en el Congreso y el Senado, con leyes que la Mesa del Congreso controlada por Pedro Sánchez ha dejado en un cajón porque corrían el riesgo de aprobarse. Todas y cada una de esas propuestas llevan una memoria económica y un estudio previo que demuestra que no solo es posible, sino necesario. Lo que nos diferencia es esa trazabilidad.

P: En los próximos meses compatibilizará la Alcaldía con el escaño en el Congreso, y el agua genera competencia de intereses. ¿Puede garantizar que mantendrá en el Congreso la misma postura que ha defendido como alcalde?

R: Sí, porque es la más lógica, coherente y necesaria para Toledo y para España. La solución pasa por convocar a las comunidades autónomas y alcanzar un Pacto Nacional del Agua con la mejor voluntad, que garantice agua en cantidad y calidad en todos los rincones de España y en Toledo.

P: Si el pacto que se alcance no le convence por no ser positivo para Toledo, ¿rompería la disciplina de voto?

R: Si no es bueno para Toledo, no habrá Pacto Nacional del Agua, porque tiene que ser bueno para todos. Ahora mismo hay millones de hectómetros cúbicos marchándose al Mediterráneo y al Atlántico. Partiendo de que nadie está interesado en que se desperdicie agua aprovechable dentro de la península, soy optimista en que lograremos ese pacto.

"Si no es bueno para Toledo, no habrá Pacto Nacional del Agua, porque tiene que ser bueno para todos."

P: Esta es la cita previa a las elecciones de mayo de 2027. Como presidente provincial del PP, ¿qué valoración hace de la gestión de la Junta en la provincia?

R: La Junta tiene muchos asuntos pendientes con la provincia, con Toledo y con los talaveranos. Por ejemplo, en depuración: no se puede exigir a la Comunidad de Madrid que depure mejor cuando tú tienes municipios sin depuración y depuradoras sin construir.

En Madrid, mejor o peor, todos los municipios y polígonos industriales depuran sus aguas; en Castilla-La Mancha y en Toledo no podemos decir eso, y es competencia de la Junta.

Es curioso cómo ha cambiado el argumento del PSOE: cuando se ha demostrado que han sido el Gobierno más trasvasista de la historia del Tajo al Segura, ahora el problema es la Comunidad de Madrid. Hay que ser coherentes.

"Este es el Gobierno más trasvasista de la historia del Tajo al Segura, y ahora para el PSOE regional el problema es la Comunidad de Madrid"

P: ¿Qué tendría que hacer Paco Núñez para lograr llegar al Gobierno regional?

R: Paco Núñez debe seguir recorriendo Castilla-La Mancha de punta a punta llevando el mensaje del cambio necesario para situarnos en la órbita de Madrid, Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana, comunidades gobernadas por el PP donde los indicadores objetivos de prosperidad y bienestar social están mejorando.

P: ¿Lo tendrá más fácil con Feijóo en La Moncloa y con usted como diputado nacional?

R: Creo que sí, será más sencillo visualizar que los gobiernos del Partido Popular garantizan progreso, oportunidades y un futuro mejor que los del Partido Socialista.