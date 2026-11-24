La bola de la plaza de Zocodover es uno de los atractivos de la iluminación navideña de Toledo. Javier Longobardo

Ya suenan las primeras canciones en la bola de Navidad de Zocodover: estas son las elegidas para el espectáculo

La gran bola de Navidad de la plaza de Zocodover ya empieza a sonar. A pocos días de que Toledo inaugure oficialmente la iluminación artística de estas fiestas, se están realizando las primeras pruebas de sonido del espectáculo que acompañará el encendido, previsto para el sábado 28 de noviembre.

Aunque todavía quedan detalles por ultimar, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha podido conocer algunas de las canciones que formarán parte de la banda sonora de la bola navideña. Una selección que combinará villancicos tradicionales con éxitos musicales mucho más actuales.

Entre los temas que sonarán figura 'El Burrito Sabanero', uno de los villancicos más populares y reconocibles de estas fechas. Eso sí, todavía no se ha desvelado qué versión se escuchará, por lo que habrá que esperar al estreno para descubrirlo.

También habrá espacio para Mariah Carey y su mítico 'All I Want for Christmas Is You', una canción que se ha convertido prácticamente en imprescindible cada vez que llega diciembre. A estos clásicos se sumará 'Superestrella', de Aitana, uno de los temas que más han sonado en los últimos meses y que también tuvo su momento de protagonismo durante las celebraciones del Mundial de fútbol.

Además, alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música 'Diego Ortiz' están preparando estos días la parte musical del espectáculo, con el que el Ayuntamiento quiere sorprender tanto a los toledanos como a los visitantes que se acerquen hasta Zocodover.

El encendido tendrá lugar el próximo sábado 28 de noviembre por la tarde y marcará el inicio de la programación navideña de la capital regional. La plaza de Zocodover volverá a ser uno de los puntos de encuentro de estas fiestas, con la gran bola luminosa como protagonista y una banda sonora que mezclará tradición, nostalgia y algunos de los éxitos más actuales.