La Diputación de Toledo inyecta 359.352 euros para mantener el transporte público de una docena de municipios

La Diputación de Toledo ha anunciado este viernes que destinará un total de 359.352 euros para colaborar con los ayuntamientos en el mantenimiento de los servicios de transporte público interurbano correspondientes a las distintas áreas metropolitanas de la provincia durante 2026.

El vicepresidente primero de la Diputación de Toledo y diputado de Cooperación de la institución provincial, Jesús Guerrero, ha firmado los convenios de colaboración con los responsables municipales de las localidades beneficiarias. Una acción que desde la Diputación aseguran que reafirma el compromiso de la institución con una movilidad accesible, sostenible y capaz de dar respuesta a las necesidades de los municipios toledanos.

La aportación económica provincial comprende las áreas metropolitanas de Toledo, Sonseca y Talavera de la Reina, así como la subárea de Yepes, y permite, según han informado, respaldar a los municipios que participan en estos sistemas de transporte público.

En este sentido, en el área metropolitana de Toledo, la Diputación destina 214.819 euros a los ayuntamientos de Argés, Bargas, Cobisa, Nambroca y Olías del Rey.

Por su parte, en la subárea de Sonseca cuenta con una aportación provincial de 58.450 euros, que beneficia a Ajofrín, Burguillos, Mazarambroz, y Sonseca.

En la subárea de Yepes se recibe 37.491 euros, distribuidos entre Ciruelos, Huerta de Valdecarábanos y Yepes.

En el área metropolitana de Talavera de la Reina, la institución provincial aporta 48.592 euros para los municipios de Mejorada y Segurilla.

Según han expresado, este respaldo contribuye a reducir el esfuerzo económico que, aseguran, supone para los municipios participar en estos sistemas de transporte, reforzando la cooperación entre administraciones y favoreciendo que los ciudadanos dispongan de alternativas de movilidad pública.