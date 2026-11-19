UGT pide una auditoría del edificio de Geacam en Toledo tras la caída de un falso techo sobre la mesa de un trabajador

UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la caída de un falso techo del edificio de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) en Toledo. Por ello, ha reclamado una auditoría inmediata del inmueble.

Para el sindicato, se trata de un "grave accidente", ya que ocurrió durante el horario laboral, cuando una bovedilla del falso techo colapsó y se precipitó directamente sobre la mesa y la silla de trabajo adscritas a una persona trabajadora del Departamento de Calidad Ambiental. Afortunadamente, en ese momento no estaba en el asiento.

El sindicato también ha detallado que este jueves la zona afectada ha tenido que ser precintada de urgencia.

"No es un hecho aislado"

UGT ha lamentado que este suceso "no es un hecho aislado ni fortuito" y lo ha achacado a "la consecuencia directa de un estado sostenido de abandono en el mantenimiento del inmueble".

"El centro de trabajo de la calle Río Cabriel acumula antecedentes idénticos que ya fueron objeto de visita por parte de la Inspección de Trabajo. Esta otorgó en su día a la empresa un plazo de seis meses para subsanar los riesgos estructurales", ha afirmado.

Sin embargo, para el sindicato, la respuesta resultó "manifiestamente inadmisible", ya que los técnicos de la empresa justificaron las previas caídas aduciendo que "sobraban bovedillas" y limitaron la actuación a retirar las piezas que estaban sueltas.

"Este centro de trabajo padece un deterioro estructural e instalaciones deficientes que comprometen gravemente la salud laboral del personal de oficinas y asistencias técnicas. Si bien la actual delegada provincial de Geacam en Toledo es más consecuente con las necesidades del edificio, lo que sucede en la actualidad se debe al "abandono y la inacción del anterior delegado", ha expresado.

Más deficiencias

Por otro lado, UGT ha apuntado al peligro de las instalaciones eléctricas del edificio ante las continuas filtraciones de agua y goteras que se producen.

Y ha alertado de la presencia de humedades y a la acumulación insalubre de excrementos de palomas.

Por último, el sindicato también ha lamentado que las deficiencias del sistema de climatización y el clima constante de desconfianza e inseguridad física en las instalaciones "derivan en situaciones de disconfort térmico severo y estrés psicosocial entre las personas trabajadoras".