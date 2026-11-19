La Diputación de Toledo suma 2,5 millones al plan 'Toledo Emplea+' para alcanzar una cuantía de 23,5 millones

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado las bases reguladoras y la segunda convocatoria de subvenciones directas del Plan Provincial 'Toledo Emplea+', que incorpora 2,5 millones de euros y eleva hasta los 23,5 millones la inversión global de este programa, de los que 14,5 millones corresponden a la anualidad 2026 y 9 millones a 2027.

La nueva aportación se suma a los 21 millones de euros de la primera convocatoria con el objetivo de contribuir a generar oportunidades laborales, mejorar la prestación de los servicios públicos y favorecer el desarrollo de todos los pueblos de la provincia, según ha indicado este jueves en una nota de prensa la institución provincial.

La segunda convocatoria, que está destinada a consistorios y entidades locales con una población inferior a 20.000 habitantes, establece una cuantía máxima por municipio de 45.000 euros en la anualidad 2026 y contempla dos modalidades de financiación.

La primera permite a los ayuntamientos contratar directamente a personas desempleadas para ejecutar obras por administración o prestar servicios de competencia municipal, mientras que la segunda posibilita financiar la prestación de esos servicios mediante su gestión externa, a través de nuevos contratos.

Ambas modalidades pueden combinarse, de manera que cada entidad local pueda adaptar la utilización de los recursos a sus necesidades y prioridades.

Los fondos podrán destinarse a financiar los gastos salariales y de Seguridad Social derivados de nuevas contrataciones de personas que se encuentren en situación de desempleo, así como los costes de nuevos contratos para la prestación de servicios municipales mediante gestión externa.

Los gastos subvencionables podrán ejecutarse hasta el 30 de septiembre de 2027 y la justificación de las ayudas deberá realizarse antes del 30 de octubre.