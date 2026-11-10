Tellado acusa a Sánchez de dar "la espantada por cobarde" y abandonar a las víctimas de Urda en el funeral de Toledo

La misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda tendrá esta tarde a los Reyes de España entre sus asistentes, pero no contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una ausencia que ha centrado buena parte de la intervención del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, este martes en Madrid, durante el encuentro informativo del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, organizado por Europa Press.

Tellado ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por no acudir al homenaje a los 69 fallecidos en el siniestro ferroviario y ha considerado que su decisión supone una nueva falta de respeto a las víctimas y sus familias. "Hoy Sánchez dará la espantada y no acudirá al funeral de Estado que se oficiará esta tarde en Toledo en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Ya lo hizo en Adamuz. Por segunda vez faltará el respeto a las víctimas de una tragedia por cobardía", ha afirmado.

El dirigente popular ha contrapuesto la ausencia del presidente con sus compromisos de agenda, al asegurar que ha preferido grabar un pódcast a la misma hora que se celebra la ceremonia. "Lo hará sencilla y llanamente porque es su prioridad grabar un pódcast el mismo día y a la misma hora en lugar de acompañar a las familias de las víctimas. Esas son las prioridades de Pedro Sánchez", ha censurado.

Como ha recalcado, el presidente no acude porque teme la reacción de los ciudadanos. "No va porque no se atreve, no va porque teme la reacción de la gente", ha señalado, antes de defender que un jefe del Ejecutivo debe "dar la cara" y acompañar a las familias, especialmente en momentos de sufrimiento. "Un presidente digno de serlo sabe que tiene que cumplir con sus obligaciones y hacerlo siempre", ha añadido.

29-N, huelga y Tolón

De otro lado, Tellado ha situado el próximo 29 de noviembre como una fecha clave para propiciar un cambio de Gobierno en España y ha encomendado a Velázquez contribuir a poner fin a los ocho años de mandato de Pedro Sánchez.

En ese escenario, ha señalado a la ministra de Educación, Milagros Tolón, a quien ha presentado como la rival política de Velázquez en la provincia. "Va a tener a una vieja conocida, como es la señora Milagros Tolón", ha apuntado, antes de referirse a ella como "la ministra de peores datos de PISA en España".

Tellado ha recuperado además la derrota socialista en las elecciones municipales de 2023, cuando Velázquez logró poner fin a 16 años de gobiernos del PSOE en Toledo.

"Todavía no se ha repuesto del disgusto de los municipales del 2023", ha señalado, no sin antes lanzar este mensaje al alcalde: "Si en 2023 acabaste con 16 años de gobiernos socialistas en Toledo, ahora toca ayudar a que acabemos con ocho años de sanchismo en España".

El secretario general del PP ha defendido que el cambio político es urgente, entre otras razones, para "restaurar la decencia en el ejercicio del poder" y ha asegurado que España necesita un Ejecutivo nacional que acompañe la labor de los alcaldes. "Es un orgullo ser el secretario general de un partido de alcaldes, de buenos alcaldes, como el de Madrid, como el de Toledo".

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Tellado ha extendido así sus críticas al Gobierno de Sánchez por su gestión económica y por los casos de corrupción, y ha arremetido contra los sindicatos por la huelga convocada para este miércoles, a la que ha calificado de "huelga preventiva" y "huelga electoral" contra la alternativa que representa el PP.

Para el dirigente del PP nacional, las organizaciones sindicales han permanecido "hibernando durante los años de Gobierno socialista y ahora se movilizan contra quien aspira a sustituirlo".

Toledo, ejemplo de gestión

Tellado también ha aprovechado su intervención para reivindicar la gestión de Carlos Velázquez al frente del Ayuntamiento de Toledo, al que ha definido como "un alcalde de todos y para todos" y "un gestor de verdad".

El secretario general del PP ha destacado la cercanía del regidor con los vecinos y ha recurrido a una anécdota para ilustrarla. "Ir de Zocodover a la plaza del Ayuntamiento puede llevar cinco minutos, salvo que seas Carlos Velázquez, que puede prolongarse hasta media hora porque los ciudadanos le paran constantemente para saludarle, trasladarle peticiones y agradecerle su trabajo".

Para Tellado, esa proximidad responde a una forma de entender la política basada en "la cultura del buen hacer, de la buena política, del gobierno para todos".

El dirigente nacional ha enmarcado esas cualidades en el proyecto del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo y ha justificado así la decisión de situar a Velázquez al frente de la candidatura popular por la provincia de Toledo para las próximas elecciones generales.

Ha resaltado su formación en Derecho y su experiencia profesional en el sector privado, donde trabajó analizando cuentas, riesgos y balances de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Dos cualidades que como ha dicho, "comparadas con lo que tenemos aún en el Gobierno de España, son una especie de superpoderes en la política en la que estamos viviendo", ha ironizado.



