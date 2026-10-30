Así será el servicio especial de autobuses al cementerio de Toledo por el día de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Toledo pondrá en marcha el próximo domingo un servicio especial de autobuses urbanos para facilitar el acceso al cementerio municipal y favorecer la movilidad en sus inmediaciones con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra este domingo.

El dispositivo funcionará desde las 8 hasta las 20.30 horas, con dos conexiones principales: una desde Zocodover y otra desde el barrio del Polígono, con servicio también desde Santa Bárbara.

Además, desde Zocodover habrá salidas cada 45 minutos, mientras que el servicio desde el Polígono y Santa Bárbara dispondrá de frecuencias de 30 minutos, de acuerdo con la planificación prevista para esta jornada.

La concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento es ofrecer una alternativa al vehículo particular y facilitar que los toledanos puedan desplazarse hasta el cementerio con mayor comodidad durante una de las jornadas de mayor afluencia del año.

Limpieza en el cementerio

El Ayuntamiento también ha reforzado los dispositivos de limpieza y mantenimiento del cementerio municipal.

Entre las actuaciones realizadas en el cementerio destaca la plantación de flor de temporada en el jardín de entrada, el refuerzo de la brigada de poda para evitar posibles riesgos derivados de las ramas de los árboles y la limpieza del entorno ajardinado próximo al cementerio.

En materia de limpieza viaria, se han instalado 42 contenedores de residuos sólidos urbanos para facilitar la retirada de los restos generados durante la limpieza y el acondicionamiento de las sepulturas.

Además, está previsto el paso de una barredora por los viales interiores del cementerio los días previos a la festividad, así como un refuerzo de la limpieza en los alrededores, especialmente en la calle Dinamarca y el paseo de San Eugenio.