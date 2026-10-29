Joana Lara, pasajera del Ouigo que ha quedado parado en el túnel de El Regajal (Ontígola). Joana Lara

Joana iba en el tren atrapado durante cuatro horas en un túnel de Toledo: "Sin agua, sin comida y sin explicaciones"

"Estábamos sin agua, sin comida y sin explicaciones". Joana Lara resume así las cuatro horas que ha pasado encerrada en el tren de alta velocidad de Ouigo que este jueves ha quedado parado en el túnel de El Regajal, que conecta los términos municipales de Ontígola (Toledo) y Aranjuez (Madrid).

Esta viajera era una de las 454 personas que viajaban a bordo del convoy que cubría el trayecto entre Murcia y Valladolid. Ella se había montado las 7:51 horas de la mañana en Alicante y, según el horario previsto, debía llegar a Madrid a las 10:23 horas.

Sin embargo, una incidencia en la catenaria ha interrumpido el suministro eléctrico, provocando un parón de cuatro horas y generando un ambiente de "incertidumbre" e "incomodidad" entre los pasajeros.

Este incidente, que se ha producido apenas 24 horas después del trágico accidente ferroviario de Urda en el que al menos han fallecido 74 personas, ha obligado a interrumpir la circulación por una de las vías entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago, y ha afectado a los servicios de alta velocidad entre Madrid y Levante.

Desde el interior del vagón 1, Joana relata que los minutos se hacían eternos mientras los pasajeros esperaban alguna explicación. "Nadie daba una solución, no te decían nada, solo que teníamos que esperar", cuenta.

A la incertidumbre se sumó, según relata Joana, el trato recibido por parte del personal del tren. La pasajera asegura que no les permitían salir del convoy ni grabar lo que estaba sucediendo.

Una situación que a su juicio, dejaba ver un claro "abuso de poder". "Me levanté para avisar a mis hijas de que estaba parada y me dijeron que me tenía que sentar", explica.

La pasajera ha enviado correos a la compañía para trasladarle su indignación por las condiciones que vivieron durante el parón, en las que asegura que no tenían suministros.

"Estábamos sin agua, sin comida y sin explicaciones", insiste.

En el interior del tren "la gente estaba muy tranquila, pero necesitábamos respirar", cuenta. Tras 1:40 horas dentro del túnel y pedir al personal del tren que les dejasen bajar o abrir las puertas para que entrase aire, finalmente consiguieron que abrieran "una sola puerta".

Para Joana, la situación es "profundamente indignante" y le parece "absolutamente inaceptable que los pasajeros tengan que pasar por esta situación".