Conclusiones y presentación del catálogo de la exposición 'Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo'. JCCM

La exposición 'Primada' de la Catedral de Toledo cierra con 56.000 visitas y más de un centenar de obras restauradas

Desde que abrió sus puertas el pasado 25 de mayo hasta que bajó el telón este 14 de octubre, la exposición 'Primada', creada en el interior de la Catedral de Toledo y con motivo de su octavo centenario, ha recibido 56.000 visitas.

Una repercusión que ha dejado "un legado extraordinario" gracias al catálogo que se ha creado a raíz de la misma y a la restauración de más de cien obras que se han llevado a cabo para la muestra.

El deán de la Primada de España, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha hecho este lunes un balance de los 139 días en los que la exposición ha estado abierta al público. A su juicio, durante estos meses la muestra "ha ofrecido la oportunidad de acercarse de forma diferente al legado artístico" que el templo "custodia desde hace siglos".

El deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero. JCCM

En la exposición se han mostrado 330 piezas de "primerísima calidad" artística, con obras de grandes maestros como El Greco, Velázquez, Zurbarán o Goya. Para ser expuestas, se han restaurado 116 obras que "podrán seguir siendo transmitidas a las generaciones futuras".

Para Sánchez Gamero, otro de los valores de esta exposición ha sido la apertura de espacios que habitualmente están cerrados al público, como el claustro alto. Además, se han hecho recreaciones de espacios que no son visitables, como el ochavo de la catedral.

En la misma línea, ha destacado que la mitad de las piezas expuestas no habían formado parte de otra muestra previa. Así, ha ensalzado que 'Primada' ha permitido "redescubrir un patrimonio profundamente vinculado a la vida de esta iglesia".

El deán ha añadido que la importancia de la muestra no se circunscribe a la organización en sí y a la restauración de las obras mostradas, sino que también reside en que la exposición "ha dejado un extraordinario legado científico", gracias a la elaboración del catálogo con más de 1.500 páginas divididos en dos volúmenes.

El catálogo tiene un precio de venta al público de 60 euros e incluye artículos de investigación y conocimiento fruto del trabajo de 104 profesores, investigadores y especialistas procedentes de universidades y centros de investigación de España y del extranjero.

Editado por la Fundación Impulsa y el Cabildo Catedralicio, este muestrario será, según el religioso, "referencia para investigadores y especialistas", y perdurará más allá de la exposición.

Además, ha señalado la posibilidad de que parte de las obras restauradas puedan ser exhibidas en el templo, algunas con visitas programadas, poniendo de ejemplo los relicarios, que son elementos artísticos pero también objetos de veneración.

De esta manera, ha planteado la posibilidad de organizar exposiciones temporales. Una de ellas dedicada a la Virgen María, en la que se podrían mostrar los 19 óleos sobre cobre de Pietro del Po y donde se muestran escenas de la vida de la Virgen, que se custodian en el Camarín de la Virgen, que han sido restaurados para la exposición 'Primada'.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha resaltado que la exposición "ha estado a la altura de las expectativas" y ha celebrado que "mucha gente haya podido descubrir o redescubrir la catedral".

Así, ha propuesto la posibilidad de que la Junta de Comunidades, a través de la Fundación Impulsa, participe en el Año Jubilar de la Catedral. Un tiempo que arrancó este domingo, con la organización, en el entorno de la Semana Santa, de un "importante ciclo, sobre todo de eventos musicales" en las distintas seos de Castilla-La Mancha y que concluya en la de Toledo.

Durante su intervención, ha avanzado que esta semana, en Ciudad Real, verá la luz la colección de cerámica Carranza. Una serie compuesta por piezas históricas de cerámica, de las más importantes de España, que recorrerán la región para llegar a Talavera de la Reina en marzo.

"Desde las que inauguramos en Sigüenza Atémpora, de la que habrá otra edición en el año 2028, a las muchas exposiciones que vamos planteando son actividades culturales que dejan huella y que además permiten democráticamente mucha participación", ha señalado.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. JCCM

Tras destacar que este domingo ha comenzado el Año Jubilar con la apertura de la Puerta Santa, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha propuesto que el jubileo ayude a los feligreses a detenerse ante la devoción a la Virgen María.

Cerro Chaves ha adelantado que desde el arzobispado propondrán al Vaticano que San Ildefonso sea reconocido como doctor de la Iglesia, con motivo de sus escritos sobre el significado, rito y compromiso del sacramento del bautismo.

Para el arzobispo, la Catedral de Toledo "no puede ser solo un museo, sino que es una iglesia viva, que celebra y anuncia el Evangelio y que quiere salir al encuentro de todos los hombres, especialmente en estos momentos históricos que vivimos".