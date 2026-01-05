Talavera de la Reina sigue adelante con la cabalgata y comienza a esparcir sal para evitar la formación de hielo

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha presidido la reunión de coordinación ante la llegada de la borrasca Francis y un frente de origen ártico en plena llegada de los Reyes Magos.

El Consistorio talaverano ha confirmado a través de una nota de prensa que la cabalgata no sufrirá ningún cambio y mantiene el horario previsto con la recepción a las 18:00 horas en la Basílica de Nuestra Señora del Prado.

A partir de las 18:30 horas dará comienzo la cabalgata desde la Avenida de Extremadura, Avda. Juan Carlos I, Avda. Pío XII, Plaza de España, Avda. Pío XII, Calle Capitán Luque, Calle Almanzor, Plaza de Zamora, Calle Alfares, Calle Prado, Avenida Salvador Allende, Ronda del Cañillo, Calle Carnicerías, Plaza del Reloj, Calle Corredera, Calle Palenque, Plaza Padre Juan de Mariana y Plaza del Pan, donde Sus Majestades harán sus ofrendas al niño Jesús y recibirán a todos los niños.

En el encuentro, donde también han asistido miembros de Policía Local, Protección Civil y de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, Prezero, además de los concejales de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz y de Servicios Generales, Benedicto García; ha tratado la coordinación de los trabajos para que las inclemencias del tiempo no perturben la llegada de Sus Majestades.

El alcalde ha informado de que Policía Local coordinará las actuaciones a realizar con Protección Civil para esparcir la sal que sea necesaria ante las heladas y posibles nevadas.

Distribución de sal

En este sentido, la empresa Prezero ya ha comenzado la distribución de sal en varios puntos de la ciudad como el puente Reina Sofía o la zona de Talavera Ferial (mercadillo). Además el Ayuntamiento dispone de una nueva máquina expendedora de sal.

Por último, Gregorio ha explicado que el Ayuntamiento ha solicitado ayuda a la Diputación de Toledo por si fuera necesaria más sal, y al Consorcio Provincial de Bomberos en caso de que se precisen más efectivos ante cualquier incidencia que se registre y que necesite de su intervención.