El segundo premio de la Lotería Nacional da una alegría de 60.000 euros en Ugena (Toledo)

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves ha recaído en el número 46.845, dotado con 60.000 euros al número, y ha sido consignado en la localidad toledana de Ugena.

Según ha informado Lotería y Apuestas del Estado en una nota de prensa, este premio ha sido repartido entre trece administraciones de toda España, entre ellas la situada en la calle Real número 7 de Ugena.

Por su parte, el primer premio del sorteo, dotado con 300.000 euros al número 55.398, se ha vendido en nueve administraciones repartidas por distintos puntos del territorio nacional.

Los números agraciados con el reintegro han sido el 8, el 3 y el 9.