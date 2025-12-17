El PSOE insinúa que el alcalde de Toledo ordenó no multar en la comida del PP y la Policía Local lo tilda de "calumnia"

Imágenes tomadas desde las viviendas de la calle Concilios de Toledo este domingo, coincidiendo con la comida de Navidad del PP.

Guerra política abierta en el Ayuntamiento de Toledo. El equipo de Gobierno, liderado por el 'popular' Carlos Velázquez, ha anunciado la interposición de acciones legales contra los once concejales del Grupo Municipal Socialista. El motivo son las acusaciones del PSOE de este martes en las que deslizaban que el alcalde ordenó a la Policía Local no multar a los asistentes a la comida de Navidad del PP, celebrada el pasado domingo en el Hotel Beatriz.

La polémica estalló este 16 de diciembre. El PSOE remitió un comunicado denunciando que el regidor toledano utilizó a la Policía Local "a su antojo" durante el evento, que reunió a más de 500 personas, entre ellas la vicesecretaria nacional, Carmen Fúnez, y el líder regional, Paco Núñez.

Según los socialistas, la calle Concilios de Toledo se vio "invadida" por vehículos de los asistentes que "asaltaron las aceras y obstaculizaron pasos comunes". El PSOE aseguró entonces contar con testimonios de vecinos que, tras llamar reiteradamente a la Policía, recibieron como respuesta que "ningún agente iba a intervenir por orden superior".

La reacción del Ejecutivo local no se ha hecho esperar. Este miércoles, la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares (Vox), ha calificado de "totalmente falso" que existieran directrices para incumplir la ley. "Ni el alcalde ni yo hemos dado instrucción alguna", ha aseverado, confirmando que los servicios jurídicos ya estudian la querella ante la gravedad de unas afirmaciones que consideran "infundadas".

En la misma línea, el portavoz del Gobierno, Juanjo Alcalde, ha ratificado que la demanda se dirigirá contra todo el grupo socialista. "Es muy grave y será en sede judicial donde tengan que justificar sus denuncias", ha afirmado.

La Policía Local advierte de "calumnias"

Ante el cuestionamiento de su labor, el intendente jefe de la Policía Local, José Luis Martín Mora, ha emitido un contundente comunicado para desmentir las "graves acusaciones calumniosas". El jefe del cuerpo ha negado "categóricamente" haber recibido órdenes políticas. "La Policía de Toledo actúa con absoluta neutralidad política e imparcialidad. No toleramos ninguna injerencia ni sugerencia externa sobre nuestro modo de actuación, que se basa únicamente en criterios técnicos y legales", ha asegurado.

Tras el anuncio de la querella, el Grupo Municipal Socialista ha enviado una segunda nota de prensa este miércoles con un tono más bajo. Aunque mantienen que los vecinos sufrieron molestias y que hubo "inacción", han matizado que su intención no es acusar directamente al regidor del PP ni a los agentes.

"Desde el Grupo Socialista no se está acusando a nadie; lo que solicitamos es transparencia para que expliquen por qué no se intervino", reza el nuevo texto. Los socialistas han pasado de la denuncia directa a preguntar al alcalde "si existió alguna orden", intentando exonerar ahora a la plantilla policial y limitando la responsabilidad a la gestión política de Velázquez.