Cartas solidarias para luchar contra la soledad no deseada esta Navidad en Olías del Rey (Toledo)

El Ayuntamiento de Olías del Rey, en colaboración con la Asociación Regalamos Abrazos, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria e intergeneracional con motivo de la Navidad, mediante la instalación de varios buzones navideños en los centros educativos del municipio para que los escolares depositen sus felicitaciones dirigidas a las personas mayores del pueblo y a los usuarios de la residencia de mayores.

El objetivo de este proyecto es que ninguna persona mayor se quede sin recibir una felicitación navideña, al tiempo que se trabaja de forma activa en la lucha contra la soledad no deseada, una de las principales preocupaciones sociales en el ámbito del envejecimiento, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha destacado que se trata de una iniciativa “cargada de sensibilidad y valores, que une a generaciones distintas y transmite a nuestros niños y niñas la importancia de cuidar, acompañar y pensar en nuestros mayores”.

“La soledad no deseada es una realidad que existe y que como administración pública tenemos la obligación de combatir con políticas activas, cercanas y humanas. Este tipo de acciones, aparentemente sencillas, tienen un impacto emocional enorme en las personas mayores”, ha subrayado la alcaldesa.

Colaboración de la residencia de mayores

Además de los buzones instalados en los colegios del municipio, el Ayuntamiento ha colocado un buzón en la residencia de mayores de Olías del Rey, cuyas felicitaciones irán destinadas a los residentes de otra residencia de mayores de la provincia de Toledo, reforzando así el carácter solidario y comunitario de la iniciativa.

Charo Navas ha señalado que esta acción se enmarca dentro de las políticas municipales para promover un envejecimiento activo, digno y acompañado: “Desde el Ayuntamiento trabajamos durante todo el año para que nuestros mayores se sientan parte activa de la vida del municipio, escuchados y acompañados, y esta iniciativa es un ejemplo más de ese compromiso”.

Desde el Consistorio se ha agradecido especialmente la implicación de la Asociación Regalamos Abrazos, de los centros educativos y de la comunidad educativa, así como la participación de los escolares, “que con sus palabras y dibujos están regalando mucho más que una felicitación: están regalando compañía, ilusión y cercanía”, ha concluido la alcaldesa.