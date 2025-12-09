El PSOE exige al Ayuntamiento de Toledo que aclare las "graves dudas" sobre el reciente proceso selectivo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha manifestado su "profunda preocupación" por las "graves dudas" que rodean el reciente proceso selectivo municipal, tras conocerse testimonios que apuntan a que algunos aspirantes habrían recibido las pruebas con las respuestas ya cumplimentadas.

Pablo García, viceportavoz socialista, ha calificado la situación de "extrema gravedad democrática" y ha pedido "abrir de inmediato todas las ventanas y esclarecer hasta la última sombra".

En este contexto, ha reclamado al alcalde, Carlos Velázquez, la constitución urgente de una comisión de Garantías que supervise de manera independiente los procesos de selección, determine responsabilidades y establezca mecanismos que impidan la repetición de hechos similares.

"No basta con un gesto. Hace falta una reacción institucional firme y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en su administración", ha subrayado García, que ha recordado que "cientos de opositores han confiado en la limpieza de estas convocatorias" y que el Ayuntamiento está obligado a ofrecer "una explicación pública clara, transparente y verificable".

Asumir consecuencias

El PSOE plantea que la comisión esté integrada por personal técnico especializado y representantes de los grupos municipales, para garantizar "un proceso escrupulosamente limpio, sin interferencias y con criterios objetivos para todos los aspirantes".

Además, ha advertido que si se confirman indicios de irregularidad, el examen debe ser anulado y reiniciado bajo controles reforzados, y quienes hayan manipulado el procedimiento deben asumir las consecuencias.

El viceportavoz socialista ha criticado la opacidad del área de personal bajo la gestión del Partido Popular y ha señalado que hechos similares se han registrado en otras administraciones públicas. "Toledo merece instituciones sólidas y procedimientos impecables. No vamos a permitir que se banalice algo tan serio como el acceso a un empleo público", ha concluido García.