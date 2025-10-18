Toledo se quedó fuera de los fondos europeos con un 'casi notable' de 68,5 puntos: estima que debe recibir 9,7 millones

El plazo de reclamación finaliza el día 24 tras la ampliación del plazo por parte del Ministerio.

El reparto provisional de los fondos europeos EDIL ha situado a Toledo, la capital de Castilla-La Mancha, como la única ciudad excluida provisionalmente de la asignación de ayuda en la comunidad autónoma. Esto ocurrió a pesar de que su proyecto obtuvo una calificación que, en términos académicos, sería 'casi notable' aunque ha resultado insuficiente.

La puntuación alcanzada fue de 68,5 puntos sobre 100, un dato ofrecido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por fuentes municipales, tras recibir la respuesta del Ministerio.

Este resultado confirma que el proyecto superó la nota de corte mínima de 50 puntos exigida por la orden ministerial que regula el proceso, pero ha sido insuficiente para asegurar la cofinanciación de su plan de 20 millones de euros de inversión total.

La propuesta de la ciudad se centraba en tres obras principales: el pabellón multiusos, el Circo Romano y La Peraleda, de los que optaba a recibir hasta 17 millones de euros, lo que supone el 85 % de cofinanciación, el tope fijado en las bases.

Tras la resolución inicial del Ministerio, el Ayuntamiento ha cifrado en 9,72 millones de euros la cuantía de ayuda que formalmente reclama en sus alegaciones, argumentando que esa es la cantidad que le correspondía al aplicar un cálculo de proporcionalidad en el reparto de los fondos.

La exclusión se debe a la aplicación estricta del mecanismo de concurrencia competitiva de las bases reguladoras, que podría ser interpretable, al establecer que los proyectos deben ser ordenados "de mayor a menor puntuación" hasta que "absorban el límite de la disponibilidad de fondos" asignado a su región.

Dado que otras capitales y ciudades de la región sí fueron financiadas con los 142,4 millones de euros destinados a Castilla-La Mancha, se deduce que sus proyectos que obtuvieron financiación consiguieron una puntuación superior a 68,5 puntos, agotando los fondos antes de llegar a Toledo.

Hay que recordar que las ciudades de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina obtuvieron cada una 12,1 millones de euros y Cuenca algo más de nueve millones. También recibieron fondos municipios como Illescas (9,1 millones de euros) y Seseña (8,5 millones de euros), entre otros.

Prórroga para reforzar la defensa

El Ayuntamiento presentó el jueves alegaciones al Ministerio de Hacienda y las reforzará aprovechando la prórroga concedida tras la ampliación del plazo de recurso hasta el próximo 24 de octubre a las 15:00 horas, por las peticiones de varios consistorios que no disponían de la documentación para elaborar su defensa sobre los criterios de valoración y el baremo.

La prórroga concedida al Ayuntamiento permitirá complementar la documentación y esperar una resolución definitiva que podría determinar el futuro de su proyecto de 20 millones de euros.