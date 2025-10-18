El director de la consultora de fondos europeos de Toledo: "Es difícilmente explicable la denegación del proyecto"

Jorge Soto, socio director de Consultoría en la empresa Innovación y Desarrollo Local (IDEL) con sede en Madrid.

Jorge Soto, director de la consultora IDEL, analiza la situación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de Toledo. La consultora, que cuenta con un historial de éxito en anteriores fondos europeos EDUSI, presentó 16 proyectos a esta convocatoria; la mayoría de ellos resultaron seleccionados. No obstante, el proyecto de Toledo quedó en la lista de reserva sin asignación financiera inicial, a pesar de haber superado la nota de corte exigida.

Este viernes, 17 de octubre, finalizaba el plazo para presentar alegaciones ante el Ministerio de Hacienda, que ha decidido ampliarlo una semana. Soto responde por escrito a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para ofrecer un análisis técnico, detallando la metodología empleada en la preparación del proyecto toledano y las bases de la alegación con la que buscan obtener la financiación europea necesaria para transformar la ciudad.

P. ¿Cómo se armó técnicamente el proyecto de Toledo?

R. La metodología que aplicamos es la misma con todos nuestros clientes y ha demostrado ser altamente eficaz. Cabe destacar que, gracias a este enfoque riguroso y al compromiso de nuestro equipo profesional, logramos una tasa de éxito del 100 % en las tres convocatorias del anterior periodo de fondos FEDER (EDUSI).

Un ejemplo relevante de nuestra experiencia es el trabajo realizado con el Ayuntamiento de Toledo en 2017. IDEL fue la consultora contratada para reformular la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), que no había sido seleccionada en la primera convocatoria. Gracias a nuestra intervención técnica, la estrategia fue correctamente replanteada y resultó seleccionada en la segunda convocatoria.

Nuestros proyectos se desarrollan siguiendo un proceso técnico riguroso que comprende un análisis exhaustivo de los criterios y requisitos establecidos en la convocatoria; la revisión de la Agenda Urbana y otros documentos estratégicos de referencia a nivel local; múltiples reuniones de trabajo con el equipo de Gobierno, personal técnico municipal y actores locales relevantes y el diseño y difusión de una encuesta online de participación ciudadana.

También la recopilación y análisis de información procedente de fuentes secundarias; la evaluación crítica de los proyectos propuestos por el Ayuntamiento para su inclusión en el PAI, identificando fortalezas y aspectos a mejorar con el fin de presentar una candidatura sólida y competitiva, y, finalmente, la redacción de un documento final coherente, viable y completamente alineado con los requisitos de la convocatoria. Esta metodología contrastada nos permite maximizar las oportunidades de éxito en cada proceso de selección.

P. ¿Qué objetivos específicos y líneas de actuación se definieron para Toledo, y cómo encajaban con los requisitos de esta convocatoria EDIL?

R. Los proyectos contemplados en el Plan de Actuación Integrado (PAI) están diseñados para funcionar de forma complementaria con objetivos comunes. Las actuaciones incluyen la revitalización urbana, la recuperación patrimonial emblemática, la promoción de la movilidad sostenible y la cohesión social, integradas en una estrategia transversal y alineada con las prioridades oficiales y los criterios establecidos por el Ministerio (de Hacienda). Esta integración intersectorial asegura sinergias efectivas para que las actuaciones refuercen mutuamente el desarrollo urbano sostenible de la ciudad.

P. ¿Se contempló la Agenda Urbana de Toledo? ¿Cómo se tradujeron las iniciativas (como el pabellón multiusos, Circo Romano, parque de las Tres Culturas o recuperación integral de La Peraleda) en acciones concretas con presupuesto y cronograma?

R. Sí, todas las actuaciones propuestas están debidamente contempladas en la Agenda Urbana de Toledo. De hecho, junto con el informe de alegaciones, se presentarán los extractos correspondientes de dicho documento estratégico, en los que se hace referencia explícita a las actuaciones incluidas en el PAI.

P. ¿Se identificó algún riesgo técnico durante la preparación del proyecto y, de ser así, qué medidas se tomaron?

R. Uno de los aspectos clave identificados fue la importancia de la madurez de los proyectos como criterio fundamental de valoración. En este sentido, los técnicos del Ayuntamiento realizaron un notable esfuerzo elaborando anteproyectos para todas las actuaciones previstas, con el fin de garantizar su viabilidad y nivel de desarrollo.

Asimismo, se adoptaron decisiones estratégicas basadas en criterios de eficacia y viabilidad. Por ejemplo, la ubicación del pabellón multiusos se determinó considerando la disponibilidad de los terrenos y la posibilidad de ejecutar las obras en el menor plazo posible. En cuanto al proyecto del Circo Romano, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con la Universidad de Castilla-La Mancha y con la Diputación Provincial, entidad que, de hecho, ya ha iniciado actuaciones complementarias a las contempladas en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Del mismo modo, se llevó a cabo un análisis detallado de la Agenda Urbana, a partir del cual se propusieron las modificaciones necesarias para su adaptación. Estas modificaciones fueron elaboradas con nuestro asesoramiento técnico y aprobadas por el órgano competente. Es importante señalar que, si bien contar con una Agenda Urbana formal no constituía un requisito obligatorio, sí lo era disponer de una EDIL alineada con los principios de la Agenda Urbana. Por tanto, las modificaciones introducidas en dicho documento fueron plenamente legítimas y orientadas a cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

P. Dado que el proyecto debía ser integrado, ¿cómo se garantizó la coherencia entre las distintas actuaciones propuestas?

R. El objetivo principal del PAI, siguiendo las indicaciones del Ministerio, es generar un efecto transformador en una zona urbana delimitada concreta de la ciudad con necesidades de revitalización. Para alcanzar este propósito, se plantearon varios proyectos motores con capacidad de incidir de manera significativa en sectores clave como el turismo, el patrimonio, la movilidad, así como en la dinamización social y económica del área, mediante infraestructuras de gran impacto.

Desde nuestro punto de vista técnico, este tipo de transformación no puede alcanzarse mediante actuaciones puntuales o menores, de carácter paliativo o de parche, que deberían ser abordadas con recursos propios del presupuesto municipal. Ejemplos de estas actuaciones no transformadoras serían el soterramiento de contenedores, la instalación de columpios en parques o la dotación de equipos informáticos a dependencias municipales.

Consideramos que este tipo de intervenciones, aunque necesarias en otros contextos, no son suficientes para revertir la situación estructural de áreas con desventajas como es el caso de Palomarejos o Antequeruela-Covachuelas. Por ello, el Ayuntamiento de Toledo optó por una estrategia ambiciosa basada en tres grandes proyectos motores, con capacidad real de generar una transformación profunda y sostenible en el entorno urbano.

P. Se ha alcanzado la puntuación mínima exigida (50 puntos). ¿Qué puntuación estimaban obtener?

R. Es precisamente este asunto lo que nos llama la atención como consultora y lo que hace difícilmente explicable la denegación de senda financiera a un proyecto integral y transformador que ha superado la nota de corte. Nosotros siempre aspiramos y asesoramos para obtener los 100 puntos.

P. ¿Hubo algún aspecto diferenciador en el proyecto de Toledo en comparación con los que han presentado y sí han resultado seleccionados?

R. Si bien cada proyecto presenta sus propias especificidades y se adapta a las características particulares del territorio al que responde, lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que todos los proyectos elaborados por IDEL han sido desarrollados por profesionales altamente cualificados, siguiendo una metodología rigurosa y cumpliendo estrictamente con todos los requisitos establecidos por las correspondientes convocatorias.

Se trata de candidaturas sólidas, bien fundamentadas y altamente competitivas. Cada una ha sido diseñada de forma personalizada, teniendo en cuenta las necesidades concretas del municipio, su contexto urbano, social y económico. En este sentido, no consideramos que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Toledo presente diferencias sustanciales en cuanto a calidad o nivel técnico respecto al resto de proyectos que hemos elaborado; más bien al contrario, todos han seguido los mismos estándares de exigencia y excelencia profesional.

P. La propuesta de Toledo resultó excluida. ¿Qué cree que falló específicamente?

R. En primer lugar, es importante aclarar que la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Toledo no ha sido excluida del proceso. Por el contrario, ha sido admitida y aprobada, superando la puntuación mínima exigida de 50 puntos. Actualmente, se encuentra en situación de reserva, sin asignación de senda financiera.

De las 16 propuestas que hemos presentado en esta convocatoria, 13 han sido seleccionadas para recibir asignación financiera, mientras que 3 —entre ellas la de Toledo—, aunque han superado los 50 puntos, permanecen en situación de reserva a la espera de posibles reasignaciones de fondos. Desde nuestro punto de vista, no consideramos que haya habido un fallo concreto en la candidatura de Toledo. Hasta la fecha no se han hecho públicas las puntuaciones detalladas, por lo que no es posible determinar con exactitud las causas.

P. ¿Se ha revisado la documentación en busca de posibles errores administrativos o formales?

R. Queremos dejar claro que no existe ningún error administrativo ni formal en la documentación presentada ni en el procedimiento seguido.

P. ¿Han analizado proyectos excluidos en convocatorias anteriores para identificar patrones o motivos comunes de rechazo?

R. Efectivamente, se han analizado exhaustivamente los procesos de evaluación de propuestas anteriores. Esta revisión forma parte integral de nuestra metodología de trabajo, cuyo objetivo es evitar posibles errores de interpretación y mejorar continuamente la calidad de nuestras candidaturas. Gracias a este enfoque riguroso y a la experiencia acumulada, hemos alcanzado una elevada tasa de éxito en la selección de proyectos presentados.

P. ¿Qué motivos técnicos concretos se alegarán en el recurso presentado por el Ayuntamiento?

R. Estamos elaborando un informe exhaustivo en el que se analiza de manera detallada cada uno de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria. El objetivo de este informe es demostrar que la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Toledo es sólida y merece una puntuación superior.

P. ¿Qué documentación adicional podría aportar la consultora para fortalecer la alegación ante el Ministerio?

R. Al informe que estamos preparando se anexarán diversos documentos de soporte, tales como apartados concretos de la Agenda Urbana, anteproyectos y otros materiales que evidencian la madurez y viabilidad de los proyectos presentados. Estos documentos no pudieron ser incluidos en la propuesta original debido a las limitaciones de espacio establecidas en la convocatoria.

No obstante, nos encontramos en cierta indefensión, puesto que mientras que se ha dado un plazo de 10 días para alegaciones, el Ministerio no ha atendido hasta la fecha los requerimientos realizados sobre los criterios y valoraciones utilizadas para calificar la candidatura.

P. En caso de que el recurso no prospere, ¿cómo puede reorientarse o adaptarse el proyecto para futuras convocatorias de fondos?

R. Como es sabido, los fondos FEDER destinados a Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL) se han asignado en su totalidad en una única convocatoria. Por ello, será necesario explorar otras líneas alternativas de financiación europea, tales como los Fondos FEDER específicos para Castilla-La Mancha, y convocatorias estatales vinculadas a turismo, cultura, mejora de la eficiencia energética, entre otras.

El objetivo será mantener una vigilancia activa sobre todas las oportunidades disponibles, con el fin de posicionar a Toledo como una ciudad referente a nivel europeo en materia de desarrollo urbano sostenible y proyectos transformadores.