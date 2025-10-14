Toledo rescata 30.000 m2 de la "degradada" Vía Tarpeya con desbroce y zahorra para crear una vía verde en el Polígono

Es una de las principales calles del Polígono, en una imagen de Google Maps.

El barrio toledano del Polígono asistirá a la transformación de una de sus áreas principales. El Ayuntamiento de Toledo ha licitado las obras para convertir la Vía Tarpeya en un camino para peatones y ciclistas. La actuación se financiará con 320.000 euros, aportados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation para la movilidad sostenible.

La intervención se centra en la "adecuación del itinerario peatonal en el entorno de la Vía Tarpeya", con una superficie de actuación de 30.341,25 metros cuadrados. El plazo de ejecución de las obras es de dos meses desde su adjudicación.

Según la memoria del proyecto, el camino se encuentra en un estado "degradado", invadido por "tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura, etcétera".

Para la construcción del sendero, la obra comenzará con el desbroce y limpieza superficial de unos 30.000 metros cuadrados del terreno, indica el pliego de condiciones del contrato.

Posteriormente, la base del itinerario se levantará con 3.836,00 metros cúbicos de zahorra artificial, material que se compactará para garantizar una superficie asentada. Además, se perfilarán 8.750 metros lineales de cunetas y se instalarán 20 bancos y 20 papeleras.

Demanda vecinal

El alcalde, Carlos Velázquez, anunció hace unos días esta intervención, señalando que la misma "responde a una demanda vecinal" y permitirá la recuperación de un espacio utilizado en el barrio.

Sin embargo, el concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha mostrado su "decepción" por la "poca ambición" del proyecto. Fernández lamenta que el trazado licitado parezca que es "un camino de ida y vuelta por el mismo sitio", ya que, según critica, no se completa el anillo verde que su formación había propuesto.

Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas de forma electrónica hasta el próximo 28 de octubre, con la obligación de garantizar la obra por un plazo de un año tras su recepción.