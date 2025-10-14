La risa de Milagros Tolón al ser preguntada sobre si volverá a ser candidata a la Alcaldía de Toledo

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha sido entrevistada este martes en el programa 'Hoy por Hoy' de Cadena SER Toledo. Una conversación en la que ha sido preguntada si volverá a ser candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital castellanomanchega, rehuyendo de la pregunta al principio y contestando con una llamativa carcajada al final.

Aunque Tolón ha asegurado que actualmente está "totalmente centrada" en la Delegación del Gobierno, un trabajo que le apasiona y le gusta, la toledana no ha cerrado la puerta a volver a ser candidata.

"El partido tiene unos plazos. En el PSOE, los militantes siempre eligen al candidato por primarias, por lo que hay que respetar los procesos. Pero ahora mismo estoy totalmente enfocada en la Delegación del Gobierno", ha afirmado.

Sin embargo, el periodista Carlos Abengózar ha insistido en su pregunta y ha cuestionado a Tolón si la gente por la calle le pide que vuelva a ser alcaldesa. En este momento, Tolón no ha podido contenerse y ha empezado a reírse.

"No voy a contestar", ha afirmado Tolón, sin cambiar el gesto de su cara.

Relación entre administraciones

Por otro lado, la delegada ha abogado por que las administraciones tengan una buena relación entre ellas, independientemente del color político que gobierne en las mismas.

"También debe haber buena relación entre el Ayuntamiento de Toledo y la Delegación de Gobierno. Yo tiendo la mano para cualquier cuestión. No todo vale en política", ha expresado.