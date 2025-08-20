Así será el nuevo espacio en Toledo para que vivan los linces ibéricos: 400.000 euros de inversión y 1.560 m2

Obras en el Aula de la Naturaleza de 'El Borril'. Foto: Diputación de Toledo.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, y la diputada provincial de Medio Ambiente, Marina García, han visitado el Aula de la Naturaleza de 'El Borril', donde se están llevando a cabo las obras para construir un nuevo hábitat para el lince ibérico.

Durante la visita, ambos responsables provinciales han comprobado que los trabajos continúan según lo previsto y que, si el ritmo actual se mantiene, el nuevo recinto podría estar en funcionamiento a lo largo del próximo año.

"La creación de este hábitat es una apuesta firme por la biodiversidad y por continuar reforzando a la provincia de Toledo como referente en conservación y sensibilización ambiental. Una tarea que es un compromiso firme de este equipo de Gobierno y en el que vamos a seguir avanzando durante toda la legislatura", ha afirmado Romera.

1.560 metros cuadrados

La Diputación de Toledo destinará un total de 400.000 euros para la puesta en marcha de este nuevo espacio, que dispondrá de una superficie total de 1.560 metros cuadrados.

Del total, 1.028 m2 se destinarán a la zona de exhibición al público, que estará delimitada por un vallado de 4,5 m de altura. El resto de la superficie del recinto se destina a las zonas de acceso y manejo de los animales en cautividad.

En el recinto destinado a la observación de los linces se instalará un observatorio-mirador con pantallas de cristal al que se accederá por una rampa de madera integrada en el entorno, para evitar el contacto directo de los animales con el público, facilitando además el acceso a personas con movilidad reducida.

Además, se instalarán elementos educativos y divulgativos sobre el lince ibérico y el monte mediterráneo, que ayuden a conocer la biología y función ecológica de la especie en el ecosistema.