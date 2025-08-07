Denuncian la aparición de cebos de carne con alambres para matar perros en el barrio de Valparaíso en Toledo

Preocupación en Toledo ante la aparición de cebos para matar perros. En el cauce del arroyo de las Zorreras en Valparaíso han aparecido trozos de carne atados con alambre. Un vecino dio la voz de alarma al encontrarlos mientras paseaba por la zona con su perro.

Los vecinos del barrio toledano tildan de "salvaje y lamentable" esta situación y alertan de que estas trampas pueden ser mortales para los animales.

La situación se produjo en la zona del arroyo de Las Zorreras, procedente de Bargas, que discurre por Valparaíso y desemboca en el Tajo a la altura de la antigua fábrica de papel de Vistahermosa.

Los vecinos denuncian que se trata de trozos de carne enrollados con alambre y atribuyen estos hechos a personas con "animadversión" a los animales. "Lo hacen con el fin de que los canes que por allí circulen lo ingieran y les produzca serios daños e incluso la muerte", alertan.

El afectado dio la voz de alarma entre los residentes del barrio y lo puso en conocimiento de la asociación vecinal 'Río Chico' para dar traslado a la Patrulla Verde Local.

Actos "salvajes y repudiables"

El objetivo, explican, es la investigación de los hechos. "Queremos que se descubra a las personas que realizan actos tan salvajes y repudiables", sostienen.

El arroyo de Las Zorreras discurre en paralelo a la avenida del Madroño, la arteria principal de Valparaíso, muchos propietarios de canes los llevan por el cauce del arroyo a pasear.

Caminos de paseo.

Reconocen que también existen quejas contra algunos dueños por no llevar "debidamente sujetos" a los perros, lo que genera "ciertas situaciones de conflicto" entre las partes.