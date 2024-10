Los toledanos podrán por fin comprar fruta y verdura en los mercadillos sin tener que desplazarse a Olías del Rey

Los toledanos podrán por fin comprar frutas y verduras en el Mercadillo del 'Martes' y en el del Polígono sin necesidad de tener que desplazarse hasta Olías del Rey. La aprobación definitiva de la nueva Ordenanza de Venta Ambulante de la capital regional llega este lunes a la Comisión de Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo para su aprobación definitiva.

El nuevo texto sustituirá al todavía vigente, que data de 1980, y que impedía la venta de alimentos. Una prohibición que era cuestionada tanto por los vendedores como por los consumidores que demandan puestos con productos frescos de proximidad en los mercados locales. Además, se permitirá la venta de otros productos alimentarios como embutidos y quesos envasados al vacío, siempre que no exijan manipulación ni condiciones especiales de refrigeración, garantizando así el cumplimiento de las normativas sanitarias.

“La modificación de la ordenanza ha costado mucho porque supone mucha burocracia y muchas idas y venidas. Pero el pleno del Ayuntamiento ratificará esta semana su aprobación y a principios de noviembre se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y entrará en vigor. Luego tocará sortear los puestos vacantes y reordenar la distribución. Así que espero que ante de fin de año los toledanos puedan comprar fruta, verdura y embutido en los mercadillos como en el de Olías que tanta fama tiene”, explica Juan María Marín, concejal de Promoción Económica y Empleo.

Embutidos sí; carne y leche no

Además de frutas y verduras, en los dos mercadillos de Toledo se podrá vender cereales, legumbres secas, frutos secos, frutas deshidratadas, cafés y chocolates, productos de confitería y bollería envasados, encurtidos, miel y jaleas, bebidas no alcohólicas siempre que no precisen frío para su conservación, especias, embutidos, fiambres y quesos siempre que vengan envasados y no se loncheen en el propio mercadillo y alimentos para animales.

De la lista de alimentos autorizados quedan excluidos la carne, el pescado fresco. Tampoco se permite la venta leche y derivados. Se desestima así la única alegación presentada por un particular que pedía expresamente autorizar la venta de productos lácteos por motivos de seguridad alimentaria. Así consta en el informe elaborado por la Adjuntía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toledo que considera que no deben incluirse productos que necesiten refrigeración.

Los productos lácteos salvo los quesos envasados al vacío no se podrán vender en los dos mercadillos de Toledo. iStock

La nueva regulación también establece límites claros para los productos de herbolario. Aunque será posible su venta en ambos mercadillos, la normativa prohibirá expresamente que estos productos se publiciten con propiedades medicinales o curativas. Así, deberán presentarse únicamente como alimentos, evitando referencias a beneficios para la salud que puedan inducir a error a los consumidores.

Nueve puestos de alimentación

La intención municipal es autorizar cinco puestos de productos alimenticios en el Mercadillo del 'Martes' y otros cuatro en el que se celebra los sábados en el barrio del Polígono, todos situados en una misma área dentro del mercado. Su entrada supondrá una nueva reorganización de los puestos, de tal manera que los de alimentación pueda situarse juntos.

“Los puestos de alimentación necesitan más espacio, no en cuanto al área de venta, que será como la de los demás, sino porque utilizan vehículos de mayores dimensiones, que requieren de más espacio para aparcar y deben hacerlo cerca de donde se ubiquen”, explica Juan María Marín. La intención del concejal del área es no sólo sacar a concurso los puestos de alimentación, sino cubrir todos los que están vacantes en la actualidad.

Juan Marín conversa con Inés Cañizares durante el último pleno del Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

Otra de las novedades del articulado de la normativa municipal es que no localiza los dos mercadillos tradicionales de Toledo, que se celebran los martes y los sábados, en ubicaciones concretas. Es decir, la nueva Ordenanza no especifica que el mercadillo que se instala ahora de forma provisional en el aparcamiento disuasorio de Santa Teresa deba volver al paseo de la Vega. Y tampoco que el mercadillo del Polígono tenga que celebrarse en la calle Río Alberche.

La nueva redacción del artículo 22 señala que el ‘Martes’ deberá estar ubicado en el Distrito 4, que incluye los barrios de Santa Teresa, Palomarejos, Reconquista, San Antón, Avenida de Europa, Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano. El mercadillo del sábado sólo podrá instalarse en el Distrito 3, es decir, en el barrio del Polígono.

El Mercadillo del Polígono contará con cuatro puestos de alimentación.

El Mercadillo ahora instalado en Santa Teresa seguirá celebrándose los martes en horario de 9 a 14 horas. Cuando el martes de una semana sea festivo, previa audiencia con los comerciantes, el concejal responsable del área podrá acordar que se celebre el día anterior. El número de puestos no podrá supera los 170.

Por su parte el Mercadillo de los sábados en el Polígono tendrá un horario de 10 a 14 horas, una hora menos que el ‘Martes’ y también podrá celebrarse un viernes si el sábado de una semana es festivo. Se autorizan 71 puestos. No obstante, su número en ambos mercadillos podrá variar cuando lo considere oportuno el Ayuntamiento.