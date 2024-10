Presentado el XXVII Campeonato de Fútbol Benjamín "La Sagra": más de 700 niños y 450 partidos

El XXVII Campeonato de Fútbol Benjamín "La Sagra", organizado por el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo), ya ha sido presentado oficialmente y se celebrará desde el próximo sábado 26 de octubre hasta junio de 2025, consolidándose como una de las competiciones de fútbol base más importantes de la región.

En este torneo, más de 700 niños de ocho y nueve años, nacidos en 2015 y 2016, representarán a 26 escuelas y clubes deportivos de 14 municipios de las comarcas toledanas y la capital.

El campeonato se disputará en las instalaciones del campo municipal de fútbol "El Prado", con césped artificial, todos los sábados por la tarde.

Se jugarán más de 450 partidos en la modalidad de Fútbol-8, con una duración de 40 minutos divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno.

La competición se dividirá en tres fases: una primera fase clasificatoria, una segunda fase con la Liga de Campeones y la Liga de Juego Limpio, y finalmente, una fase eliminatoria que determinará los equipos finalistas.

En la reunión preparatoria celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, el concejal de Deportes, Fernando Sánchez López, destacó la relevancia del campeonato, que ha sido una referencia a nivel nacional en la categoría benjamín desde su creación en 1998.

Durante su intervención, agradeció el compromiso de las escuelas, clubes, padres, monitores y entrenadores, y subrayó la importancia de fomentar valores educativos y de deportividad, con especial énfasis en el juego limpio.

Además, Sánchez López expresó su deseo de que esta edición coseche nuevos éxitos y animó a los participantes a disfrutar de un torneo en el que el fútbol y los valores deportivos van de la mano.

En el acto de presentación también se realizó el sorteo de los grupos que competirán en la primera fase del torneo. Los equipos han quedado distribuidos en dos grupos:

Grupo A

EFB Odelot Toletum "C", Ayto Magán "B", Ayto de Recas "B", Ayto de Añover de Tajo "B", CD Toledo "B", PDM Toledo "A", Ayto de Villasequilla, Ayto Mocejón "C", Ayto de Argés, Ayto de Villaseca de la Sagra, PDM Toledo "C" Ayto de Cabañas de la Sagra y CD Toledo "A"