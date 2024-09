Bronca en un grupo de Facebook entre dos concejales de Deportes de Toledo con 'La Nocturna' como detonante

La publicación en un grupo de Facebook por parte del actual concejal de Deportes, Rubén Lozano, del anuncio de la Carrera Nocturna de Toledo, que el próximo 19 de octubre celebrará su decimoséptima edición, desató una acalorada controversia que terminó con un intercambio de mensajes entre el actual presidente del Patronato Deportivo Municipal y el que fuera edil de Deportes en la primera legislatura de Milagros Tolón, Juan José Pérez del Pino.

La bronca empezó con un comentario de Valle Jiménez, miembro de la Ejecutiva de la Agrupación Local de Toledo, a la publicación de Lozano en el grupo ‘Demandas Vecinales’. Jiménez, muy activa en redes le pide a Lozano que promocione todas las carreras y eventos deportivos que se celebran en Toledo como lo hace con la Nocturna. “¿O es que esta carrera es de su máximo interés?”, pregunta con ironía Jiménez. Y es que Lozano ha sido durante años organizador de una de las carreras más multitudinarias que se celebran en Toledo y la única que se corre por la noche. “Se le nota mucho”, concluye Jiménez.

La pregunta retórica tiene rápida respuesta por parte de Rubén Lozano. “Participo activamente en casi todas y promociono cada una de ellas. El domingo pasado lo hice en la organizada por Down Toledo. De hecho, quizá fui el único participante que realizó la carrera y la marcha”, aseguraba Lozano, que este domingo también ha corrido la media maratón y el domingo que viene lo hará la carrera contra la ELA organizada por Eurocaja Rural. “No obstante, La Nocturna de Toledo tiene un ingrediente íntimo que es innegable. Sería una estupidez pensar que no es así”, señala el concejal de Deportes.

Ediles de Deportes que no corren

Poco después, Lozano añade un segundo comentario que es el que desata la polémica dado que señala que muchos de sus antecesores en el cargo no han corrido ninguna prueba de las que se celebran en Toledo. “Por cierto, nunca he visto a un concejal de Deportes participar en una carrera desde la época de Fernando Fernández Gaitán. Alfonso Martín, Juan José Pérez del Pino y Pablo García. Entre ellos suman cero”, subraya Lozano.

De los tres concejales socialistas a los que nombra, uno de ellos le responde. Se trata de Juan José Pérez del Pino, concejal de Deportes entre 2015 y 2019 en la primera legislatura de Milagros Tolón como alcaldesa y presidente del Patronato Deportivo Municipal en la anterior legislatura.

"Correr menos y pensar más"

“Apreciado Rubén Lozano, quizá el problema sea que usted confunda las cosas. Mire, correr mucho no le convierte en gran deportista, ni siquiera en un concejal de deportes. Usted le toca ahora, como antes nos tocó a otros, facilitar que los toledanos y toledanas puedan practicar el deporte que deseen. Igual debería correr menos y parar a pensar un poco más en su tarea; que es más importante que participar en muchas carreras. Un abrazo y suerte”, le espeta Pérez del Pino.

El comentario de Rubén Lozano también encuentra contestación por parte de Enrique Sánchez Lubián, jefe de prensa del Ayuntamiento de Toledo hasta su jubilación en la pasada legislatura. “Repasa esta lista, porque también hay concejales del PP que jamás se pusieron de corto. Lo cortés no quita lo sectario. Y con alguno de los citados sí he corrido yo alguna carrera”, escribe en un comentario de Facebook Sánchez Lubián.

Intercambio de opiniones ente Rubén Lozano y Juan José Pérez del Pino en Facebook.

Asimismo, otros miembros del grupo le afean que intente desprestigiar a concejales anteriores por el hecho de que no hayan participado en carreras deportivas. “Me parece inaudito. ¿De verdad cree que eso incrementa su valía como gestor?; ¿de verdad cree que eso menoscaba el valor y el trabajo de los exconcejales que cita”, apunta Juan M. Cebrián.

'Dimes y diretes'

Tras la reflexión de Pérez del Pino, Rubén Lozano le responde que “en ningún caso” trataba de molestarle, pero insiste en que “es injusto de que se me acuse de no colaborar o de no ayudar a todas las carreras”. Además, el actual concejal de Deportes añade que “en cuanto a lo de la responsabilidad, es lo que trato de hacer cada día”.

Tras las disculpas de Lozano, el tono de Pérez del Pino también se apacigua. “Sé muy bien lo duro que es estar en política y lo ingrato que muchas veces resulta. Por eso yo no criticaré lo que desde el gobierno de mi ciudad se hace o deja de hacer. Eso sí, siempre que mi labor se porga en cuestión creo que me asiste el derecho a defenderla, dentro de unos cauces de cortesía y corrección que, a personas que hemos sido concejales, se nos exige. Hemos llevado a cabo muchas actividades deportivas juntos, y sabiendo ambos quienes somos, nunca hemos tenido grandes diferencias, así que estoy convencido de que tú intervención anterior no pretendía ofenderme, y así lo asumo”, concluye el exconcejal.