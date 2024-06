El Ayuntamiento de Toledo garantiza la financiación del vial que unirá Azucaica y el Polígono: serán 14 millones

El concejal de Urbanismo en el Consistorio de Toledo, Florentino Delgado, ha asegurado que la financiación para construir el vial que unirá Azucaica con Santa María de Benquerencia, conocido como el Polígono, está garantizada y asciende a 14 millones de euros.

"Está garantizada por partidas presupuestarias y, si llega el caso, también con fondos europeos. Los grupos de la oposición están sorprendidos por la construcción de dicha infraestructura", ha expresado tras la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento.

Según el edil, la obra "no se va a acometer sin una previsión de financiación porque sería ilógico y absurdo". "No es una infraestructura sencilla, de hecho, atraviesa el río y tiene que conjugarse la actuación del Ayuntamiento con la de otras administraciones. No queremos ser aventureros, pero se hará en el menor tiempo posible, aunque en el propio proyecto se contemplarán unos plazos. Estoy convencido de que la obra arrancará en esta legislatura", ha indicado.

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM el pasado jueves, la opción elegida para el vial nace en el Polígono Industrial a la altura de la confluencia de la calle Jarama con la calle Gravera, junto a la gasolinera Avia. Al barrio de Azucaica llegará por la calle Cañada. Además, contará con un puente sobre el río Tajo de una longitud de 492 metros.

"Ni financiación ni aval"

Por su parte, el viceportavoz del grupo municipal PSOE, Pablo García, ha denunciado que el alcalde, Carlos Velázquez, quiere "confundir" a los toledanos con el anuncio de un vial que "no tiene financiación ni apoyo vecinal y que ni si quiera, vendrá a solucionar los problemas de tráfico que registra la ciudad en el entorno del barrio del Polígono".

Asimismo, el edil de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha afirmado que "parece más un sueño con el que se levanta el alcalde una mañana que luego plasma en un dibujo". "Este vial debería aliviar los problemas de movilidad de la TO-23 y, sin embargo, las proyecciones avanzan lo contrario", ha asegurado.