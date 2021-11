Denuncian insultos y amenazas al personal del centro de salud de Madridejos (Toledo)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado, este martes, los insultos y amenazas que sufre el personal administrativo del centro de salud de Madridejos (Toledo), a través del servicio de atención telefónica.

El sindicato ha instado a la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, que consideran que el actual sistema instaurado por el Sescam conlleva "mucha burocracia y que no es efectivo", ha detallado el sindicato en un comunicado.

Lo que ocurre, según CSIF, es que cuando un usuario llama por teléfono al centro para pedir cita, si no puede ser atendido, la llamada salta a otro personal administrativo de una centralita en la que no pueden acceder a las agendas y les derivan de nuevo al ambulatorio, que al estar ocupado y no dar señal, provoca que los pacientes se enfaden y piensen que no les quieren coger el teléfono.

Eliminar la centralita

Por este motivo, el sindicato ha propuesto eliminar la centralita y la integración de su personal en el centro de salud, dotándolo de un mayor número de profesionales con acceso a las agendas con el fin de poder gestionar citas agilizando así el proceso de atención telefónica.

Asimismo, han propuesto que cuando el teléfono esté ocupado, dé la señal de ello, para que el paciente no piense, como ocurre en la actualidad, que no se le quiere atender.

