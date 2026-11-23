Grietas y desprendimientos amenazan tres edificios históricos de Molina de Aragón: están en riesgo de derrumbe

Tres edificios históricos de Molina de Aragón (Guadalajara) han entrado en la Lista Roja de Hispania Nostra debido a su avanzado estado de deterioro y al riesgo de derrumbe que presentan. Se trata del Palacio Gaspar Díez, el Palacio de la calle de las Tiendas y la Casa de la calle Capitán Arenas, tres inmuebles de propiedad privada que conservan parte del pasado nobiliario y arquitectónico de la localidad.

Las construcciones forman parte del Conjunto Histórico de Molina de Aragón, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), pero presentan importantes daños estructurales, con grietas, humedades, desprendimientos y elementos apuntalados.

La situación de dos de los edificios ha obligado, además, a restringir el tránsito en la vía pública: en uno se ha cortado una calle y en otro se ha vallado una acera para evitar el paso de peatones. Hispania Nostra alerta de la necesidad de intervenir en estos inmuebles para frenar su deterioro y evitar nuevas pérdidas en el patrimonio arquitectónico de la localidad.

Palacio de la calle de las Tiendas. Hispania Nostra

Construido entre los siglos XVII y XVIII, el Palacio Gaspar Díez es uno de los principales ejemplos de arquitectura señorial de Molina de Aragón. Situado en la calle Capitán Arenas, destaca por su monumental fachada de influencia aragonesa, con una portada de piedra arenisca, un gran portón de madera y balcones ordenados.

Riesgo de derrumbe

En su interior conserva un vestíbulo de doble altura y una destacada escalera de madera. Sin embargo, la falta de mantenimiento y los daños derivados de obras en parcelas colindantes han comprometido su estabilidad.

Hace casi una década sufrió derrumbes parciales en su parte trasera que obligaron a realizar una demolición controlada. Más recientemente, nuevos desprendimientos en el muro de la planta baja provocaron el corte de la calle. Pese a las actuaciones administrativas realizadas, el edificio continúa pendiente de una rehabilitación integral que permita frenar su deterioro.

El segundo inmueble incluido en la Lista Roja es el Palacio de la calle de las Tiendas, construido entre los siglos XVII y XIX. El edificio conserva elementos característicos de las antiguas casas solariegas de Molina de Aragón, como balcones de hierro forjado, carpinterías de madera y un amplio alero tradicional.

Su fachada está presidida por un escudo nobiliario que refleja su vinculación con los linajes históricos de la localidad. Aunque mantiene su estructura y buena parte de sus elementos originales, presenta un considerable deterioro, con grietas, humedades, pérdida de revestimientos y daños en balcones y carpinterías.

Casa de la calle Capitán Arenas. Hispania Nostra

Especialmente preocupante es el estado de dos vanos de la fachada, que han tenido que ser apuntalados, así como el deterioro del alero, que plantea dudas sobre las condiciones en las que se encuentra la cubierta.

El tercer edificio es la Casa de la calle Capitán Arenas, situada junto al paseo de los Adarves, en un entorno vinculado al antiguo recinto amurallado de Molina de Aragón.

Su configuración actual data de finales del siglo XIX o principios del XX, aunque podría conservar estructuras anteriores relacionadas con la muralla. Entre sus elementos más singulares figuran una portada de piedra con arco de medio punto, balcones de forja y un torreón posiblemente vinculado a las antiguas fortificaciones.

El inmueble presenta extensas grietas, humedades, desprendimientos y un avanzado deterioro de sus fachadas. La gravedad de los daños ha obligado a vallar la acera contigua para impedir el paso de peatones ante el riesgo de derrumbe.

La incorporación de estos tres edificios eleva a 47 los bienes de la provincia de Guadalajara incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra, mientras que Castilla-La Mancha alcanza los 150.