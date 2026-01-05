La nieve deja las primeras incidencias en Guadalajara, Toledo y Cuenca: la DGT pide precaución en 9 carreteras

Los estragos de la entrada de la borrasca Francis y de un frente de origen ártico ha provocado la primera nevada del año en Castilla-La Mancha. A primera hora de este lunes, las principales incidencias se están registrando en las provincias de Guadalajara, Toledo y Cuenca donde el 112 ha registrado 16 avisos y hay una decena de carreteras donde la Dirección General de Tráfico (DGT) pide precaución.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Transformación Digital, activaba a las 23:00 horas de este domingo el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en Fase de Alerta - Situación Operativa 0 por la alerta amarilla decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en toda la región a excepción del oeste de Toledo y Ciudad Real por nevadas de hasta 5 centímetros y mínimas que podrían descender hasta los -8 ºC.

Dentro de este operativo, el 112 ha informado que desde la puesta en marcha del Meteocam hasta las 8:00 horas de este lunes se han recogido esos 16 incidentes, la mayoría en la provincia de Guadalajara (11), además de en Toledo (4) y en Cuenca (1).

El mapa de carreteras también se está viendo afectado por esta situación climática como muestra la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web. En este arranque del lunes, hay 9 vías nacionales en las que se pide circular con precaución por la presencia de nieve.

La mayoría de estos incidentes se registran en la provincia de Toledo. En la CM-4013, los copos han provocado una situación de "difícil circulación" a la altura de Layos, mientras que la CM-4014 en Ocaña, la CM-42 entre Toledo y Mora, la A-40 entre Maqueda y Olías del Rey, y la A-42 entre Casarrubuelos y Toledo se encuentran "transitables" pero "con precaución". Además, la A-5 a la altura de la urbanización Calypo-Fado en Casarrubios del Monte presenta pavimento deslizante.

En Cuenca, también se pide precaución en la N-420 en Casas Nuevas y en la A-3 entre Tarancón y Belinchón.

El mapa de incidencia lo completa la A-2 entre Madrid capital y Taracena (Guadalajara).

Mínimas de -6,7 ºC

Este capítulo de nevadas también trae aparejada una importante bajada de temperaturas que ya ha empezado a notarse en diversos puntos de la región.

Las temperaturas mínimas registradas a primera hora de este lunes se han producido en la provincia de Guadalajara. Zaorejas con -6,7 ºC a las 6:00 horas ha presentado el valor más bajo, por delante de El Pedregal (-5,7 ºC a las 4:50 horas) y Molina de Aragón (-5 ºC a las 7:30 horas).

También han superado de manera amplia el umbral de los cero grados Mandayona y sus -3,5 ºC a las 4:10 horas y Sigüenza con sus -3,4 ºC a las 7:30 horas.