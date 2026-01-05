Alerta en un pueblo de Guadalajara con el agua contaminada por arsénico: llevan 10 días sin suministro

El Ayuntamiento de Atienza (Guadalajara) continúa trabajando en el capítulo de contaminación por arsénico que mantiene a este municipio de 400 habitantes sin suministro de agua potable desde el pasado 26 de diciembre.

Ese día, a través de un bando municipal firmado por su alcalde, Pedro Loranca, informaba de que la Consejería de Sanidad les había alertado de que el agua de la red municipal no era "apta para el consumo humano".

Tres días después, el Ayuntamiento confirmaba en sus cuentas de redes sociales que se había detectado presencia de arsénico que provenía de uno de los dos puntos de captación que abastecen la red municipal, concretamente un pozo.

Desde que se detectase el problema, fuentes municipales aseguran que han estado trabajando de manera constante para poder restablecer el suministro. Para ello, pretenden poder llenar el depósito de distribución situado junto a la plaza de toros con agua procedente del manantial, el segundo de los puntos de captación y que se encuentra libre de contaminación.

El Ayuntamiento de Atienza ha informado que, para poder hacer los cálculos hídricos oportunos, solicitaron el pasado lunes 29 de diciembre al Servicio Comarcal que averiguase si existía alguna avería no localizada para optimizar el aprovechamiento del agua.

Además, dos concejales acudieron el pasado jueves 1 de enero al nacedero del manantial con el objetivo de inspeccionar el correcto funcionamiento del mismo.

"Con todos estos cálculos, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento nos hemos puesto en contacto con los ingenieros de Diputación para que nos asesore en los cálculos necesarios para cumplir el objetivo" de llenar el depósito con agua limpia, inciden.

Una vez que estos cálculos señalen que el agua del depósito está lo suficientemente limpia, realizarán nuevos análisis que avalen la nueva puesta en marcha del sistema de abastecimiento.

Del mismo modo, el Consistorio apunta que han transportado garrafas de agua al centro médico para que los profesionales de guardia y los pacientes del mismo puedan hacer uso de ella y también se ha planificado el suministro al colegio para cuando se reincorporen los profesores y los alumnos tras las vacaciones de Navidad y para el aula infantil.

Desde ese día la Diputación de Guadalajara ha abastecido con cerca de 26.000 litros de agua al municipio, según han señalado fuentes de la Diputación a Efe, que han añadido que, por el momento, el Ayuntamiento de Atienza no ha solicitado más palés.

Solo para aseo personal y lavar

El Consistorio ha insistido en que el agua del grifo actual no se debe usar ni para beber ni para cocinar ni para lavarse los dientes, ya que al tratarse de contaminación mineralógica, no sirve de nada hervirla porque el punto de ebullición del arsénico es muy superior al del agua.



Sí que se puede usar para lavar la vajilla, lavar la ropa y para aseo personal, ya que el arsénico no se adentra en el organismo a través de la piel.